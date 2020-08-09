В Киевской области количество новых случаев коронавируса уменьшилось

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 8 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 48 человек до 4 176.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 9 августа на 10:00 официально подтверждены 4 176 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 367 детей и 625 медицинских работников. За сутки подтверждены 48 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 4 детей в возрасте от 8 до 16 лет", - говорится в нем.

При этом 5 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные 43 человека находятся на самоизоляции.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 740 больных, на самоизоляции (под наблюдением) - 3 436 человек.

Выздоровели всего 2 954 человека, из них 252 ребенка в возрасте от 1 месяца до 17 лет, за прошедшие сутки выписаны 34 человека, в том числе 2 ребенка.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 68 больных с подтвержденным COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований на 22%.

Также количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 8 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 120 человек до 9 498, умерших - на 2 человека до 147.