Президент Китая Си Цзипьин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент Китайской Народной Республики Си Цзипьин первым поздравил президента Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, которые прошли в Беларуси вчера, 9 августа. Об этом сообщает БЕЛТА.

Так, сообщается, Цзипьин выразил теплые поздравления и наилучшие пожелания от китайского народа.

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - говорится в приветственном послании.

Си Цзиньпин отметил, что в последние годы белорусско-китайские отношения функционируют на высоком уровне.

"Китай и Беларусь являются "железными братьями" и "всепогодными партнерами". Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и сохраняю с вами хорошие рабочие отношения и личную дружбу", - добавил китайский лидер.

Си Цзиньпин пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов в его работе, "процветания и могущества дружественной Беларуси и ее народу".

Как сообщали Українські Новини, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, действующий Президент Александр Лукашенко получил 80,23% голосов на выборах главы государства.

Тем временем Лукашенко сделал первое заявление после выборов.