СМИ заявляют о гибели мужчины на акции протеста в Минске, МВД Беларуси отрицает

В Беларуси во время акции протеста скончался мужчина, которого сбили автозаком. Мужчина скончался в результате получения черепно-мозговой травмы. Об этом сообщили правозащитники "Вясны". Сообщается, что инцидент произошел в Минске в ночь с 9 на 10 августа. "Молодой человек получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму в результате столкновения с его спецтехникой на проспекте Победителей. Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли его спасти", - говорится в сообщении.В тоже время, в Министерстве внутренних дел Беларуси отрицают, что в ходе акций протеста в стране погиб мужчина. Силовики обещают сообщить подробности по поводу задержанных позже. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, передает издание "Наша Нива". "У нас не было жертв", - отметила она, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть смерть во время протестов.Как сообщали Українські Новини, украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске. Кроме того, в Минске милиция стреляла резиновыми пулями, пострадали 3 человека.