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  • СМИ заявляют о гибели мужчины на акции протеста в Минске, МВД Беларуси отрицает
10 августа 2020, понедельник, 11:15 135
Мир 2020-08-10T11:16:44+03:00
Українські Новини
СМИ заявляют о гибели мужчины на акции протеста в Минске, МВД Беларуси отрицает

СМИ заявляют о гибели мужчины на акции протеста в Минске, МВД Беларуси отрицает

Валерия Драгомирова
Беларусь, Погибший, МВД Беларуси, выборы в Беларуси, Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси. Фото: Tut.by
Протесты в Беларуси. Фото: Tut.by

В Беларуси во время акции протеста скончался мужчина, которого сбили автозаком. Мужчина скончался в результате получения черепно-мозговой травмы.

Об этом сообщили правозащитники "Вясны".

Сообщается, что инцидент произошел в Минске в ночь с 9 на 10 августа.

"Молодой человек получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму в результате столкновения с его спецтехникой на проспекте Победителей. Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли его спасти", - говорится в сообщении.

В тоже время, в Министерстве внутренних дел Беларуси отрицают, что в ходе акций протеста в стране погиб мужчина. Силовики обещают сообщить подробности по поводу задержанных позже.

Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, передает издание "Наша Нива".

"У нас не было жертв", - отметила она, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть смерть во время протестов.

Как сообщали Українські Новини, украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске

Кроме того, в Минске милиция стреляла резиновыми пулями, пострадали 3 человека. 

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