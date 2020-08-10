СМИ заявляют о гибели мужчины на акции протеста в Минске, МВД Беларуси отрицает

В Беларуси во время акции протеста скончался мужчина, которого сбили автозаком. Мужчина скончался в результате получения черепно-мозговой травмы.

Об этом сообщили правозащитники "Вясны".

Сообщается, что инцидент произошел в Минске в ночь с 9 на 10 августа.

"Молодой человек получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму в результате столкновения с его спецтехникой на проспекте Победителей. Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли его спасти", - говорится в сообщении.

В тоже время, в Министерстве внутренних дел Беларуси отрицают, что в ходе акций протеста в стране погиб мужчина. Силовики обещают сообщить подробности по поводу задержанных позже.

Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, передает издание "Наша Нива".

"У нас не было жертв", - отметила она, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть смерть во время протестов.



Как сообщали Українські Новини, украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске.



Кроме того, в Минске милиция стреляла резиновыми пулями, пострадали 3 человека.