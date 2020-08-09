Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований на 22%

В то время, как после рекордного прироста заболеваемость коронавирусом упала почти на 20%, 8 августа было проведено 14 973 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 22,6% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 7 015 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 65,9% меньше по сравнению с 7 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 21 988 тестирований, из них 14 973 методом ПЦР, а также 7 015 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 169 351 исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 9 августа поступило 1 315 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 136 065 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 8 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 120 человек до 9 498, умерших - на 2 человека до 147.

Также в Кабмине рассказали, планируют ли отменять обязательную изоляцию прибывших с ОРДЛО.

