Стрельцов ждут сюрпризы, а у Козерогов проснется ревность, — гороскоп на сегодня от Глобы

В то время, как август готовит для Овнов, Тельцов, Стрельцов и Водолеев романтические приключения, сегодня астрлог прогнозрует, что у Стрельцов день будет наполнен сюрпризами, а плохой настрой Близнецов может сыграть с ними злую шутку. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в понедельник, 10 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

Овнам звезды советуют не осуждать окружающих, даже если кажется, что они совершили неприличный поступок. Помните, что не зная всех обстоятельств случившегося, нельзя делать однозначно негативные выводы.

Телец

Тельцам звезды не рекомендует в этот день принимать важные решения. В понедельник представители этого знака вряд ли смогут объективно оценить обстоятельства и взвесить все за и против. Не стоит спешить, время еще есть.

Близнецы

Агрессивный настрой, который будет у Близнецов в понедельник, может сыграть с ними злую шутку. Выказав свое пренебрежение начальству, представители этого знака впоследствии об этом пожалеют.

Рак

Заниматься реализацией грандиозных проектов Ракам в понедельник не стоит. Толку от этого не будет никакого.

Лев

Будьте в этот день внимательны к сигналам, которые посылают звезды. Вероятно, Львы наконец смогут получить ответ на важный вопрос, который долгое время не давал покоя.

Дева

В понедельник Девы могут ожидать развитие отношений со своим партнером. Не забывайте о своих друзьях, которым в этот день нужна помощь и дельный совет.

Весы

Весам не стоит болезненно реагировать на критику в свой адрес со стороны окружающих. Представители этого знака сами знают себе цену. День удачен для обсуждения планов в кругу семьи.

Скорпион

Скорпионам следует быть готовыми к тому, что на них могут свалиться проблемы других людей. Постарайтесь учиться на ошибках других, чтобы не повторить такого в своей жизни.

Стрелец

В понедельник Стрельцов может ожидать очень приятный и неожиданный сюрприз. Они могут выиграть в лотерее или в розыгрыше. Вариантов может быть множество, поэтому будьте готовы к подаркам судьбы.

Козерог

У Козерогов в этот день может внезапно проснуться ревность. Друзья, родные, коллеги по работе – практически любой сегодня рискует стать объектом непонятной ревности и собственнических настроений.

Водолей

Водолеи в этот день будут полны энергии и уверенности в себе. Главное для них в понедельник – не сравнивать себя с кем-то, иначе представители этого знака рискуют на пустом месте испортить себе настроение.

Рыбы

Рыбам нужно определиться с собственным мнением и взять на себя ответственность. Среди множества вариантов развития событий, нужно будет выбрать только один, действительно правильный.

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