Лицом в асфальт: в Минске задержали журналистов российского телеканала "Дождь"

В то время, как в Беларуси в день выборов президента начались проблемы с интернетом, в Минске сотрудники в штатском задержали журналистов "Дождя" Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова.

Об этом сообщает сайт Белорусской ассоциации журналистов со ссылкой на Nexta Live.

В частности, представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Телеграм-канал Nexta Live опубликовал видео задержания журналистов. На видео видно, как люди в штатском и в масках кладут представителей СМИ на асфальт, а позже увозят в неизвестном направлении.

Также сообщается, что посольство России в курсе задержания журналистов Дождя, сообщили телеканалу в российской дипмиссии. Ранее в Минске задержали корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

"Мы в курсе. Пока от белорусского МИДа официального факса о факте задержания не поступало. Российский консул информирован",— отметил собеседник Дождя в посольстве.

Ранее Українські Новини сообщали, что во время выборов в Беларуси, правозащитники сообщают о массовых задержаниях наблюдателей в последний день досрочного голосования. Также в Беларуси задержали председателя штаба оппонентки Лукашенко – Светланы Тихановской Марию Мороз. Ранее в Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время", среди которых были трое украинцев.