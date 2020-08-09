подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Лицом в асфальт: в Минске задержали журналистов российского телеканала "Дождь"
09 августа 2020, воскресенье, 16:19 23
Европа 2020-08-09T16:19:52+03:00
Українські Новини
Лицом в асфальт: в Минске задержали журналистов российского телеканала "Дождь"

Лицом в асфальт: в Минске задержали журналистов российского телеканала "Дождь"

Надежда Комендантова
выборы в Беларуси, выборы президента Беларуси, задержание журналистов, задержания в Беларуси, телеканал

В то время, как в Беларуси в день выборов президента начались проблемы с интернетом, в Минске сотрудники в штатском задержали журналистов "Дождя" Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова.

Об этом сообщает сайт Белорусской ассоциации журналистов со ссылкой на Nexta Live.

В частности, представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Телеграм-канал Nexta Live опубликовал видео задержания журналистов. На видео видно, как люди в штатском и в масках кладут представителей СМИ на асфальт, а позже увозят в неизвестном направлении.

Также сообщается, что посольство России в курсе задержания журналистов Дождя, сообщили телеканалу в российской дипмиссии. Ранее в Минске задержали корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

"Мы в курсе. Пока от белорусского МИДа официального факса о факте задержания не поступало. Российский консул информирован",— отметил собеседник Дождя в посольстве.

Ранее Українські Новини сообщали, что во время выборов в Беларуси, правозащитники сообщают о массовых задержаниях наблюдателей в последний день досрочного голосования. Также в Беларуси задержали председателя штаба оппонентки Лукашенко – Светланы Тихановской Марию Мороз. Ранее в Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время", среди которых были трое украинцев.

Больше новостей о: выборы в Беларуси выборы президента Беларуси задержание журналистов задержания в Беларуси телеканал "Дождь"

Закрытие КПВВ с Крымом. Кому разрешено пересекать границу
Лукашенко проголосовал на выборах президента и заявил, что готов к диалогу с оппонентами
Новости
Задержание журналистов российского телеканала
Лицом в асфальт: в Минске задержали журналистов российского телеканала "Дождь" 16:19
Малюська в Южной исправительной колонии №51 (Одесса). Скриштов видео
Большая распродажа тюрем: в Одессе продают колонию, в которой был бунт и пожар 15:54
Явка более 50%: ЦИК Беларуси объявил президентские выборы состоявшимися 15:18
В Беларуси в день выборов президента начались проблемы с интернетом 14:51
И.о. мэра Луцка заболел коронавирусом 14:27
больше новостей
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Цены на огурцы в Украине подскочили: сколько стоит овощ на рынках 07:00
Пенсии у украинцев забирать не будут: ПФУ опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров 05:30 Инфографика
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Януковичу я все простил, – Лукашенко 20:02 Видео
Подольско-Воскресенский мост. Фото: Валерия Назаренко
Со стройплощадки Подольского моста в Киеве украли 12 новых вант — тросов 17:57
больше новостей
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя 19:01 Видео
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
"Батьківщина" решила выдвинуть кандидатом в мэры Киева Кучеренко 12:54
В последний летний уикенд в Киеве пройдет 14-й фестиваль вина и сыра 10:01
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Януковичу я все простил, – Лукашенко 20:02 Видео
больше новостей
Выборы в Беларуси: в Минск стянули военную технику, а также наблюдаются перебои с интернетом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok