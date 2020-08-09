подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 августа 2020, воскресенье, 15:54 45
Кабмин 2020-08-09T15:55:15+03:00
Українські Новини
Большая распродажа тюрем: в Одессе продают колонию, в которой был бунт и пожар

Большая распродажа тюрем: в Одессе продают колонию, в которой был бунт и пожар

Надежда Комендантова
Колония, Тюрьма, Аукцион, Денис Малюська, Большая распродажа тюрем

В то время, как В Министерстве юстиции анонсировали большую распродажу отечественных тюрем, и первым объектом будет исправительный центр возле Киева, министр юстиции Денис Малюська анонсировал продажу Южной исправительной колонии №51 (Одесса).

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчера во время запуска "Большой распродажи тюрем" спрашивали, что будет следующим лотом после объекта в Коцюбинском? Отвечаем: есть сразу несколько почти готовых лотов. Вот один из них: колония №51, которая находится в городе Одесса на Люстдорфской дороге, 9", - сообщил Малюська.

Общая площадь земельного участка составляет 5 983 га, площадь строений – 14 482 кв. м.

Расстояние от центра города составляет 4 км, к морю – 3,5 км.

Также Малюська сообщил, что средства от продажи будут направлены на развитие новой тюремной инфраструктуры и в госбюджет.

Как сообщали Українськi Новини, 27 мая 2019 года бывший начальник Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький заявил о массовом бунте заключенных в Одесской колонии №51. 30 мая 2019 года Министерство юстиции заявило, что Одесская колония №51 не может функционировать в нормальном режиме после бунта заключенных.

Также Министерство юстиции планирует этим летом начать продажу зданий тюрем через систему публичных закупок "ProZorro.Продажи".

В следственных изоляторах Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и Днипре Министерство юстиции открыло платные камеры, цена за сутки стоит 540 гривен. Также Малюська предложил сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах для чиновников в качестве подарка.

Больше новостей о: Колония Тюрьма Аукцион Денис Малюська Большая распродажа тюрем

Минюст начал большую распродажу тюрем...
Малюська в июне заработал на 25 тысяч меньше, чем ...
Минюст первым на продажу выставит исправительный ц...
Минфин разместил ОВГЗ на 6,8 млрд гривен и $171 мл...
Закрытие КПВВ с Крымом. Кому разрешено пересекать границу
Лукашенко проголосовал на выборах президента и заявил, что готов к диалогу с оппонентами
Новости
Задержание журналистов российского телеканала
Лицом в асфальт: в Минске задержали журналистов российского телеканала "Дождь" 16:19
Малюська в Южной исправительной колонии №51 (Одесса). Скриштов видео
Большая распродажа тюрем: в Одессе продают колонию, в которой был бунт и пожар 15:54
Явка более 50%: ЦИК Беларуси объявил президентские выборы состоявшимися 15:18
В Беларуси в день выборов президента начались проблемы с интернетом 14:51
И.о. мэра Луцка заболел коронавирусом 14:27
больше новостей
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Цены на огурцы в Украине подскочили: сколько стоит овощ на рынках 07:00
Пенсии у украинцев забирать не будут: ПФУ опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров 05:30 Инфографика
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Януковичу я все простил, – Лукашенко 20:02 Видео
Подольско-Воскресенский мост. Фото: Валерия Назаренко
Со стройплощадки Подольского моста в Киеве украли 12 новых вант — тросов 17:57
больше новостей
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя 19:01 Видео
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
"Батьківщина" решила выдвинуть кандидатом в мэры Киева Кучеренко 12:54
В последний летний уикенд в Киеве пройдет 14-й фестиваль вина и сыра 10:01
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Януковичу я все простил, – Лукашенко 20:02 Видео
больше новостей
Выборы в Беларуси: в Минск стянули военную технику, а также наблюдаются перебои с интернетом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok