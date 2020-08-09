Большая распродажа тюрем: в Одессе продают колонию, в которой был бунт и пожар

В то время, как В Министерстве юстиции анонсировали большую распродажу отечественных тюрем, и первым объектом будет исправительный центр возле Киева, министр юстиции Денис Малюська анонсировал продажу Южной исправительной колонии №51 (Одесса).

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчера во время запуска "Большой распродажи тюрем" спрашивали, что будет следующим лотом после объекта в Коцюбинском? Отвечаем: есть сразу несколько почти готовых лотов. Вот один из них: колония №51, которая находится в городе Одесса на Люстдорфской дороге, 9", - сообщил Малюська.

Общая площадь земельного участка составляет 5 983 га, площадь строений – 14 482 кв. м.

Расстояние от центра города составляет 4 км, к морю – 3,5 км.

Также Малюська сообщил, что средства от продажи будут направлены на развитие новой тюремной инфраструктуры и в госбюджет.

Как сообщали Українськi Новини, 27 мая 2019 года бывший начальник Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький заявил о массовом бунте заключенных в Одесской колонии №51. 30 мая 2019 года Министерство юстиции заявило, что Одесская колония №51 не может функционировать в нормальном режиме после бунта заключенных.

Также Министерство юстиции планирует этим летом начать продажу зданий тюрем через систему публичных закупок "ProZorro.Продажи".

В следственных изоляторах Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и Днипре Министерство юстиции открыло платные камеры, цена за сутки стоит 540 гривен. Также Малюська предложил сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах для чиновников в качестве подарка.