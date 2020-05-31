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31 мая 2020, воскресенье, 17:55 43
Силовые структуры 2020-05-31T18:45:01+03:00
Українські Новини
Минюст открыл платные камеры в трех СИЗО: сколько стоит "сесть" с комфортом

Минюст открыл платные камеры в трех СИЗО: сколько стоит "сесть" с комфортом

Надежда Комендантова
Минюст, СИЗО, Денис Малюська, Платные камеры
Люкс-камеры. Фото: facebook/Денис Малюська
Люкс-камеры. Фото: facebook/Денис Малюська

Министерство юстиции открыло платные камеры в следственных изоляторах Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и Днипре.

Об этом Министр юстиции Денис Малюська написал в социальной сети Facebook, передают Українські новини.

"Открыли платные камеры в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области, и городе Днипро. Цены в Запорожье: сутки - 570 гривен, неделя - 1 990 гривен, месяц - 3 410 гривен; Вольнянский район сутки - 540, гривен, неделя - 1900 гривен, месяц- 3 260 гривен; Днепр: сутки - 880 гривен. - сутки, неделя - 2 200 гривен и 3 060 гривен за месяц", - сообщил министр.

Малюська в люкс-камере. Фото: facebook/Денис МалюськаМалюська в люкс-камере. Фото: facebook/Денис Малюська

Также он подчеркнул, что таким образом поступают деньги на ремонт в бесплатных камерах и устраняется коррупция.

"Пусть за лучшую камеру платит не взятка, а платеж в бюджет. Ненадлежащие условия содержания в СИЗО - проблема, за которую Европейский суд присуждает уплату компенсаций", - сказал Малюська.

Также он подчеркнул, что направление движения тюремной реформы - это уменьшение бюджетных расходов на содержание осужденных, которые в достаточной физической форме для того, чтобы работать, зарабатывать и не сидеть на шее налогоплательщиков.

Люкс-камеры. Фото: facebook/Денис МалюськаЛюкс-камеры. Фото: facebook/Денис Малюська

Как сообщали Українські Новини, в Киевском следственном изоляторе начали работать 4 платные камеры за 2 тыс. гривен в сутки.

Ранее 29 апреля Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, которые были обнаружены уполномоченным Верховной Рады по правам человека при мониторинговом визите в Киевское СИЗО.

Кабинет Министров поддержал эксперимент по введению платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

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