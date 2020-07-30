Минюст начнет продавать тюрьмы уже этим летом

Министерство юстиции намерено летом начать продажу зданий тюрем через систему публичных закупок "ProZorro.Продажи".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"...планируется уже этим летом запустить продажи замороженных и освобожденных тюрем. Продажа будет осуществляться на открытых электронных аукционах через систему "Prozorro-Продажи"... После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство (тюрем) в городах, где местные власти выделили земельный участок или где у нас есть свободная земля в пользовании", - сказал министр юстиции Денис Малюська.

Согласно сообщению, строительство новых тюрем в первую очередь касается Львова и Киева.

"К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями", - сказал Малюська.

Как сообщали Українськi Новини, Малюська предложил в качестве подарка чиновникам новые сертификаты на платные камеры в СИЗО.



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