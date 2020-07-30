подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 июля 2020, четверг, 18:46 21
Политика 2020-07-30T18:47:13+03:00
Українські Новини
Минюст начнет продавать тюрьмы уже этим летом

Минюст начнет продавать тюрьмы уже этим летом

Валерия Драгомирова
Минюст, тюрьмы, Prozorro
Тюрьма. Фото: Валерия Назаренко
Тюрьма. Фото: Валерия Назаренко

Министерство юстиции намерено летом начать продажу зданий тюрем через систему публичных закупок "ProZorro.Продажи".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"...планируется уже этим летом запустить продажи замороженных и освобожденных тюрем. Продажа будет осуществляться на открытых электронных аукционах через систему "Prozorro-Продажи"... После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство (тюрем) в городах, где местные власти выделили земельный участок или где у нас есть свободная земля в пользовании", - сказал министр юстиции Денис Малюська.

Согласно сообщению, строительство новых тюрем в первую очередь касается Львова и Киева.

"К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями", - сказал Малюська.

Как сообщали Українськi Новини, Малюська предложил в качестве подарка чиновникам новые сертификаты на платные камеры в СИЗО. 


Ранее Минюст открыл платные камеры в трех СИЗО

Больше новостей о: Минюст тюрьмы Prozorro

Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ
Кабмин отменил для туристов самоизоляцию, если у них есть тесты на COVID-19
Новости
Минюст начнет продавать тюрьмы уже этим летом 18:46
С 1 августа отменяют самоизоляцию для украинцев, которые возвращаются из ОРДЛО 18:35
Сбитый самолет МАУ. Украина и Иран начали переговоры в Киеве о компенсации семьям погибших 18:14
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Кабмин отменил для туристов самоизоляцию, если у них есть тесты на COVID-19 17:52
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Против и. о. директора ГБР Соколова открыли дело о возможной коррупции 18:48 Документ
больше новостей
Курортная Болгария отменила ПЦР-тесты на коронавирус для украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok