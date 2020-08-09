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09 августа 2020, воскресенье, 11:01 55
Общество 2020-08-09T11:10:14+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом в Киеве упала почти вдвое за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Киеве упала почти вдвое за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 8 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 120 человек до 9 498, умерших - на 2 человека до 147.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Еще у 120 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян.

На сегодня в столице уже 9 498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет и 4 девочки от 4 до 10 лет, а также 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет и 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 человек, другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24, в Днепровском и Соломенском - по 17 случаев и в Голосеевском районе - 13 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, цех "Киевхлеба" закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

Также после рекордного прироста заболеваемость коронавирусом упала почти на 20%.

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