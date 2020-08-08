В Киеве за сутки 200 новых случаев коронавируса. Лидирует Дарницкий район

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 7 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 200 человек до 9 378, умерших - на 3 человека до 145.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в столице и в дальнейшем увеличивается. Еще у 200 жителей Киева обнаружили вирус за прошедшие сутки. Три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 145 киевлян", - написал он.

Указано, что на данный момент в столице уже 9 378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 человек, другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 42 человека.

Всего коронавирус преодолели 3 205 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Дарницком районе - 29, в Днепровском - 28, в Деснянском - 24, в Оболонском и Святошинском районах - по 23 случая.

Как сообщали Українські Новини, цех "Киевхлеба" закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

А с 10 августа, четыре области могут быть исключены из "зеленого" списка эпидемиологической опасности.