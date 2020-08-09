подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 августа 2020, воскресенье, 08:38 37
Силовые структуры 2020-08-09T08:38:09+03:00
Українські Новини
Перед закрытием КПВВ "Армянск-Каланчак" на выезде из аннексированного Крыма образовалась большая очередь людей

Перед закрытием КПВВ "Армянск-Каланчак" на выезде из аннексированного Крыма образовалась большая очередь людей

Ирина Николенко
Крым, Рефат Чубаров, Аннексированный Крым, КПВВ Каланчак, Закрытие КПВВ
КПВВ
КПВВ "Армянск-Каланчак". Фото: Facebook/ Рефат Чубаров

После того, как Кабинет министров решил прекратить работы КПВВ на админгранице с аннексированным Крымом, на контрольном пункте въезда/выезда "Армянск – Каланчак" со стороны полуострова образовалась огромная очередь на выезд, которая постоянно пополняется. Об этом сообщил глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Со стороны Крыма на КПВВ "Армянськ – Каланчак" образовалась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется.

Со слов Рефата Чубарова, очередь образовалась из-за решения правительства о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно аннексированным Крымом.

"Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму", – сообщил он.

Кроме того, российские оккупанты не спешат с оформлением документов.

"Какими словами люди в очереди высказываются о Кабмине и всю украинскую власть, можете и не спрашивать", – написал Рефат Чубаров.

Ранее Українські Новини сообщали, с 14 июня возобновили работу контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на границе с аннексированным Россией Крымом.

Также с 1 августа Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе. Пересекать КПВВ на Донбассе запрещается иностранцам и лицам без гражданства на линии разграничения.

Больше новостей о: Крым Рефат Чубаров Аннексированный Крым КПВВ Каланчак Закрытие КПВВ

Кремль обвиняет крымскотатарского лидера Рефата Чу...
Панама будет накладывать жесткие санкции на свои к...
Кабмин закрыл до конца лета въезд и выезд из Крыма...
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пункто...
Перед закрытием КПВВ "Армянск-Каланчак" на выезде из аннексированного Крыма образовалась большая очередь людей
В ЦИК назначили первые "новые" выборы в Украине 25 октября
Новости
Сегодня Украина закрывает все КПВВ на границе с Крымом. Какие изменения вступают в силу с 9 августа 08:59
Перед закрытием КПВВ "Армянск-Каланчак" на выезде из аннексированного Крыма образовалась большая очередь людей 08:38
Ехали наблюдать за выборами. В Беларуси задержали трех членов движения "Открытая Россия" 08:28
Как падение ВВП скажется на курсе доллара. Эксперт дал прогноз 06:00
Из-за жары и засухи в мире снизился урожай цитрусовых 06:00
больше новостей
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Цены на огурцы в Украине подскочили: сколько стоит овощ на рынках 07:00
Пенсии у украинцев забирать не будут: ПФУ опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров 05:30 Инфографика
Восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ, выжил 10:22
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
больше новостей
США обмежать Коломойського у використанні фінпослуг по всьому світу, - заступник голови наглядової ради ПриватБанку Шевальов 22:00
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя 19:01 Видео
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
"Батьківщина" решила выдвинуть кандидатом в мэры Киева Кучеренко 12:54
больше новостей
Шмыгаль заявил, что учебный год в Украине начнется 1 сентября. Как будут учиться дети из "красных" зон
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok