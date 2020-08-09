Перед закрытием КПВВ "Армянск-Каланчак" на выезде из аннексированного Крыма образовалась большая очередь людей

После того, как Кабинет министров решил прекратить работы КПВВ на админгранице с аннексированным Крымом, на контрольном пункте въезда/выезда "Армянск – Каланчак" со стороны полуострова образовалась огромная очередь на выезд, которая постоянно пополняется. Об этом сообщил глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Со стороны Крыма на КПВВ "Армянськ – Каланчак" образовалась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется.

Со слов Рефата Чубарова, очередь образовалась из-за решения правительства о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно аннексированным Крымом.

"Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму", – сообщил он.

Кроме того, российские оккупанты не спешат с оформлением документов.

"Какими словами люди в очереди высказываются о Кабмине и всю украинскую власть, можете и не спрашивать", – написал Рефат Чубаров.

Ранее Українські Новини сообщали, с 14 июня возобновили работу контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на границе с аннексированным Россией Крымом.

Также с 1 августа Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе. Пересекать КПВВ на Донбассе запрещается иностранцам и лицам без гражданства на линии разграничения.