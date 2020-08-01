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01 августа 2020, суббота, 05:45 3128
Силовые структуры 2020-08-01T07:00:03+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе

С сегодняшнего дня Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе

Ирина Николенко
Донбасс, линия разграничения, КПВВ, ООС, пересечение КПВВ
КПВВ
КПВВ "Марьинка" . Фото: Мониторинговая миссия ООН по правам человека

В то время, как с 1 августа Украина отменяет обязательную самоизоляцию для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную Украине территорию из ОРДЛО и Крыма, с сегодняшнего дня изменяются правила пересечения КПВВ на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

С 1 августа пересекать КПВВ на Донбассе запрещается иностранцам и лицам без гражданства на линии разграничения. В частности, свидетельства или сертификата страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания в стране.

Как сообщает пресс-служба, такой порядок регламентирован постановлением Кабинета министров.

Ранее Українські Новини сообщали, на Донбассе боевики прекратили блокировать пункты пропуска "Марьинка" и "Новотроицкое" в Донецкой области.

Также с 22 июня в Донецкой области пункт пропуска "Новотроицкое" возобновил работу, который осуществляется с 09:00 до 18:00.

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