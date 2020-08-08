Кабмин закрыл до конца лета въезд и выезд из Крыма

После того, как Зеленский поручил правительству мобилизировать силы для предотвращения второй волны коронавируса, Кабинет министров до конца августа прекратил работы КПВВ на админгранице с Крымом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам внеочередного заседания правительства в субботу

Так, он сообщил, что правительство приняло решение о временном прекращении работы КПВВ на оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя

"Правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее. Это обусловлено поручением президента Украины Кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя. Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - написал Немчинов.

Отмечается, что с 8:00 9 августа в 8:00 30 августа прекратится работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей:

место жительства которых зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества – на въезд;

место жительства которых зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества – на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее.

лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Немчинов отметил, что выезд с территории Крыма и Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Въезд на территорию Крыма и Севастополя, а также выезд из нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщали Українські Новини, в Украине четвертый день подряд увеличивается антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

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