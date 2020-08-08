В курортной Затоке запретили купаться

В то время, как с начала года на воде погибло около 800 человек, анализ воды на пляжах в Одесской области показал несоответствие нормам в курортной Затоке.

Об этом говорится в сообщении областного лабораторного центра Минздрава.

Как стало известно, в поселке обнаружилось загрязнение морской воды вредоносными микробами.

В то же время, на других пляжах области никаких санитарных нарушений отмечено не было.

"Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в курортной Затоке горели сразу две базы отдыха.



Ранее в Одессе за неделю более чем на 54% выросло количество больных с острыми кишечными инфекциями.



Кроме того, в июле Центр общественного здоровья предупреждал, что в пяти областях и в Киеве качество воды на пляжах не соответствует нормам.