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08 августа 2020, суббота, 22:42 194
Общество 2020-08-08T22:45:01+03:00
Українські Новини
В курортной Затоке запретили купаться

В курортной Затоке запретили купаться

Валерия Драгомирова
Одесская область, Затока, качество воды
Черное море
Черное море

В то время, как с начала года на воде погибло около 800 человек, анализ воды на пляжах в Одесской области показал несоответствие нормам в курортной Затоке.

Об этом говорится в сообщении областного лабораторного центра Минздрава.

Как стало известно, в поселке обнаружилось загрязнение морской воды вредоносными микробами.

В то же время, на других пляжах области никаких санитарных нарушений отмечено не было.

"Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в курортной Затоке горели сразу две базы отдыха

Ранее в Одессе за неделю более чем на 54% выросло количество больных с острыми кишечными инфекциями

Кроме того, в июле Центр общественного здоровья предупреждал, что в пяти областях и в Киеве качество воды на пляжах не соответствует нормам

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