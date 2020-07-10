В пяти областях и в Киеве качество воды на пляжах не соответствует нормам. Где запрещается купаться

В то время, как в Киеве на всех пляжах повесили желтые флаги и не рекомендуется купаться, в этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 178-ми речных пляжах. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передают Українські Новини.

Перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды

В Донецкой области не соответствуют стандартам городской пляж в районе гостиницы "Турист" в Мариуполе. "В пробах воды из общественного пляжа пгт. Ялта выделено v. Parahaemolуtисus. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования", – говорится в сообщении.

Также в Запорожской области наблюдаются отклонения от стандарта. Их обнаружили на пляже "Центральный – левая сторона" г. Запорожье, городской пляж "Солнечный" в городе Энергодар, пляж "Правый берег" в Запорожье. На этих пляжах рекомендуют установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

В Николаевской области отклонения от стандарта обнаружено в пробах морской воды: городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой" в г. Николаев, пляж "Стрелка" в г. Николаев, пляж в Первомайске, пляж "Прибой" в г. Николаев. Также рекомендуется установить щиты о запрете купаться, а пробы воды взяли на повторные исследования.

Отклонение воды от нормы наблюдается и в Одесской области. В частности, пляж г. Одесса – "Аркадия", "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяли на повторные исследования.

А в Херсонской области отклонения от стандарта обнаружено в 1 пробе речной воды пляжа г. Новая Каховка. Также дали рекомендации об установлении щитов о запрете купания. А пробы воды взяли на повторные исследования.

Обнаружили несоответствие норм воды и в Киеве. В частности, "Пуща-Водица", пляж "Вербный", "Пуща-Водица" / 5-7 линия / на р. Горенка. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

Ранее Українські Новини сообщали, в Киеве на 11 местных пляжах нашли кишечную палочку и рекомендуется не купаться.

Также кишечную палочку нашли на большинстве пляжах в Одессе. Вода не соответствует нормам даже в 50 метрах от берега.