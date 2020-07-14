В Одессе резко поднялась заболеваемость кишечными инфекциями

В то время, как в пяти областях и в Киеве качество воды на пляжах не соответствует нормам, в Одессе за неделю более чем на 54% выросло количество больных с острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные регионального лабораторного центра МОЗ.

"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошлой неделе увеличилась на 54,2% по сравнению с предыдущей неделей, и составила 91 случай. Значительное количество больных составили дети в возрасте до 17 лет – 50,5%", – говорится в сообщении.

Морская вода у побережья Одессы не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.

"В рекреационных зонах морского водопользования исследованы на санитарно-микробиологические показатели 48 проб морской воды, из которых 31 проба не соответствовала гигиеническим требованиям. Нестандартные пробы морской воды обнаружены на всех городских пляжах", – отметили в мэрии.

В то же время исследования на санитарно-химические загрязнения показали, что 27 проб морской воды соответствуют нормативам.

Также на всех пляжах Одессы вода не соответствует гигиеническим требованиям.

9 июля Госпродпотребслужба признала 11 пляжей в Киеве непригодными для купания из-за кишечной палочки.