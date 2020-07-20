подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 июля 2020, понедельник, 09:16 1894
Происшествия 2020-07-20T10:45:03+03:00
Українські Новини
В курортной Затоке горели сразу две базы отдыха. Один человек пострадал

В курортной Затоке горели сразу две базы отдыха. Один человек пострадал

Кира Молчанова
Пожар, Одесская область, Затока, база отдыха
Пожар в Затоке. Фото: пресс-служба ГСЧС
Пожар в Затоке. Фото: пресс-служба ГСЧС

В курортной Затоке в Одесской области, где недавно водный скутер нанес смертельные травмы туристу, в ночь на 20 июля пожар возник сразу на двух базах отдыха – "Гранит" и "Атлантида". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 июля в 3:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на базе отдыха "Гранит" по адресу: Белгород-Днестровский район, пгт. Залив, ул. Приморская 99 А. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорания 6 деревянных зданий на базе отдыха "Гранит" и "Атлантида"", - говорится в сообщении.

Пожар на площади 500 м2 потушили 6 утра.

В результате пожара пострадал 26-летний отдыхающий одной из баз – он надышался продуктами горения и от госпитализации отказался.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В пресс-службе сообщают, что к тушению пожара от ДСНС привлекались 5 единиц техники и 24 человека личного состава.

Пожар в Затоке на двух базах отдыха. Фото: пресс-служба ГСЧСПожар в Затоке на двух базах отдыха. Фото: пресс-служба ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала бушевавший несколько дней подряд пожар на территории Луганской области.

Кроме того, в Черновцах загорелось производственное здание по изготовлению обуви и резиновых изделий.

Больше новостей о: Пожар Одесская область Затока база отдыха

Пожар во Франции в готическом соборе Петра и Павла...
На базе отдыха в Херсонской области выявили корона...
В Затоке водный скутер насмерть сбил туриста на на...
В Одесской области ввели круглосуточный патруль по...
Заболеваемость коронавирусом падает второй день подряд
Сегодня 4-я годовщина убийства журналиста Павла Шеремета
Новости
"Укрпочта" продала складов в Киеве на 18 млн гривен 10:41
Доллар и евро после выходных продолжают расти. Курс валют на 20 июля 10:40
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе 10:31
Оснований для девальвации гривны нет, — министр Марченко 10:23
Суд Барселоны дважды подтвердил законность испанских инвестиций Степана Черновецкого 10:16
больше новостей
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
Картофель подешевел, а морковь подорожала: как изменились цены на рынках 16:45 Инфографика
больше новостей
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
США продадут Украине 16 патрульных катеров стоимостью в $600 миллионов 23:00
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Записи НАБУ фальсифицированы, по ним нарушены все нормы УПК, — судья Вовк 12:41
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok