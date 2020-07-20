В курортной Затоке горели сразу две базы отдыха. Один человек пострадал

В курортной Затоке в Одесской области, где недавно водный скутер нанес смертельные травмы туристу, в ночь на 20 июля пожар возник сразу на двух базах отдыха – "Гранит" и "Атлантида". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 июля в 3:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на базе отдыха "Гранит" по адресу: Белгород-Днестровский район, пгт. Залив, ул. Приморская 99 А. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорания 6 деревянных зданий на базе отдыха "Гранит" и "Атлантида"", - говорится в сообщении.

Пожар на площади 500 м2 потушили 6 утра.

В результате пожара пострадал 26-летний отдыхающий одной из баз – он надышался продуктами горения и от госпитализации отказался.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В пресс-службе сообщают, что к тушению пожара от ДСНС привлекались 5 единиц техники и 24 человека личного состава.

Пожар в Затоке на двух базах отдыха. Фото: пресс-служба ГСЧС

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