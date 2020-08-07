Полиция Кипра допросила россиянина, чей корабль привез селитру, взорвавшуюся в порту Бейрута, – СМИ

Полиция Кипра, по запросу Интерпола допросила гражданина России Игоря Гречушкина , чье судно, по предварительным данным, перевозило пар ию аммиачной селитры, которая стала причиной взрыва в Бейруте. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры.

"Из Интерпола в Бейруте поступил запрос с просьбой установить местонахождение этого человека и задать определенные вопросы, связанные с грузом", — заявил пресс-секретарь кипрской полиции Христос Андреу.

Представитель полиции отметил, что допрос мужчины проходил в его доме на Кипре. Назвать имя человека пресс-секретарь отказался.

Как передает ведомство, опираясь на свои источники, в Службе безопасности Кипра, речь идет о 43-летнем россиянине Игоре Гречушкине.

Как сообщали Українські Новини, по предварительной информации, взорвалось почти 3 тонны аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году на судне Rhosus, принадлежавшему российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

В Бейруте после взрыва задержаны 16 сотрудников порта.