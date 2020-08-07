Жители Бейрута после мощного взрыва вышли на митинги и попытались штурмовать парламент

После мощнейшего взрыва в портту Бейрута, где образовался кратер шириной в 124 метра, в столице начались антиправительственные митинги, где граждане Ливана стали обвинять власти в халатности и попытались штурмом взять парламент. Об этом говорится в эфире "ТСН.Ранок".

"На акцию пришли сотни людей, они обвиняют власть в трагедии. Говорят, что к мощным взрывам в Бейруте привели халатность и коррупция. Митингующие окружили парламент, а потом вступили в столкновения с правоохранителями. Полиция задействовала против них слезоточивый газ", — рассказали в студии.

Кроме того, в Бейруте начали прощаться с погибшими. Их количество возросло до 157 человек. Более 5000 человек получили ранения.

Как отмечается, цифра жертв — не окончательная, ведь до сих пор пропавшими без вести считаются десятки людей. Их поисками четвертые сутки занимаются спасатели.

Как сообщали Українські Новини, полиция Кипра допросила россиянина, чей корабль привез селитру, взорвавшуюся в порту Бейрута.

Кроме того, в Бейруте после взрыва задержаны 16 сотрудников порта.