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07 августа 2020, пятница, 18:31 33
Мир 2020-08-07T18:45:01+03:00
Українські Новини
Жители Бейрута после мощного взрыва вышли на митинги и попытались штурмовать парламент

Жители Бейрута после мощного взрыва вышли на митинги и попытались штурмовать парламент

Елизавета Кесельман
Ливан, Бейрут, взрыв в Бейруте, митинги в Ливане
Взрыв в Бейруте. Скриншот: YouTube
Взрыв в Бейруте. Скриншот: YouTube

После мощнейшего взрыва в портту Бейрута, где образовался кратер шириной в 124 метра, в столице начались антиправительственные митинги, где граждане  Ливана стали обвинять власти в халатности и попытались штурмом взять парламент. Об этом говорится в эфире "ТСН.Ранок".

"На акцию пришли сотни людей, они обвиняют власть в трагедии. Говорят, что к мощным взрывам в Бейруте привели халатность и коррупция. Митингующие окружили парламент, а потом вступили в столкновения с правоохранителями. Полиция задействовала против них слезоточивый газ", — рассказали в студии.

Кроме того, в Бейруте начали прощаться с погибшими. Их количество возросло до 157 человек. Более 5000 человек получили ранения.

Как отмечается, цифра жертв — не окончательная, ведь до сих пор пропавшими без вести считаются десятки людей. Их поисками четвертые сутки занимаются спасатели.

Как сообщали Українські Новини, полиция Кипра допросила россиянина, чей корабль привез селитру, взорвавшуюся в порту Бейрута. 

Кроме того, в Бейруте после взрыва задержаны 16 сотрудников порта.

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