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  • Взрыв в Бейруте. Интерпол направил своих экспертов для расследования
08 августа 2020, суббота, 10:40 32
Азия 2020-08-08T10:41:29+03:00
Українські Новини
Взрыв в Бейруте. Интерпол направил своих экспертов для расследования

Взрыв в Бейруте. Интерпол направил своих экспертов для расследования

Анна Рудык
Интерпол, Бейрут, взрыв в Бейруте, последствия взрыва в Бейруте
Взрыв в Бейруте. Скриншот видео
Взрыв в Бейруте. Скриншот видео

В Бейрут по просьбе властей Ливана была отправлена команда экспертов Интерпола для расследования двух взрывов, которые произошли 4 августа и убили более 150 человек. Об этом говорится на сайте Интерпола.

Так, сообщается, что в город едет спецгруппа реагирования на инциденты, в составе которой есть специалисты по идентификации погибших.

По данным организации, еще много людей остаются пропавшими без вести.

"Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может существенно помочь местным властям, и мы будем продолжать оказывать любую помощь, которую попросит Ливан", - отметил глава Интерпола Юрген Сток.

Как сообщали Українські Новини, власти Ливана заявили о возможном внешнем вмешательстве ко взрыву в Бейруте.

Также в социальных сетях обсуждают всевозможные теории заговора о взрыве в порту Бейрута, где к трагедии приписывают вмешательство США, Израиля и Канады. 

Тем временем, жители Бейрута после мощного взрыва вышли на митинги и попытались штурмовать парламент. 

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