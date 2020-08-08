Взрыв в Бейруте. Интерпол направил своих экспертов для расследования

В Бейрут по просьбе властей Ливана была отправлена команда экспертов Интерпола для расследования двух взрывов, которые произошли 4 августа и убили более 150 человек. Об этом говорится на сайте Интерпола. Так, сообщается, что в город едет спецгруппа реагирования на инциденты, в составе которой есть специалисты по идентификации погибших. По данным организации, еще много людей остаются пропавшими без вести. "Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может существенно помочь местным властям, и мы будем продолжать оказывать любую помощь, которую попросит Ливан", - отметил глава Интерпола Юрген Сток. Как сообщали Українські Новини, власти Ливана заявили о возможном внешнем вмешательстве ко взрыву в Бейруте. Также в социальных сетях обсуждают всевозможные теории заговора о взрыве в порту Бейрута, где к трагедии приписывают вмешательство США, Израиля и Канады. Тем временем, жители Бейрута после мощного взрыва вышли на митинги и попытались штурмовать парламент.