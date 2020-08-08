В Украине четвертый день подряд увеличивается антирекорд по заболеваемости коронавирусом

Вчера, 7 августа, в Украине по сравнению с предыдущими сутками количество новых случаев коронавируса увеличилось на 1489 инфицированных, скончались 27 человек, а 600 - выздоровели. Об этом говорится в сообщении СНБО.

Так, сообщается, что больше всего случаев заболевания за последние сутки зафиксировано в Киеве - 200.

Еще 165 случаев обнаружили в Одесской области, 154 – во Львовской области, 134 – в Харьковской. В Ивано-Франковской области 126 новых случаев.

Больше всего летальных случаев (5) за прошедшие сутки произошло во Львовской области. Еще по 3 человека умерли в Киеве, а также Ивано-Франковской и Харьковской областях.

По 2 смерти от коронавируса произошло в Черновицкой, Закарпатской, Винницкой и Днепропетровской областях. Еще по одному летальному случаю зафиксировано в Киевской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Херсонской областях.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве хотят ввести новые критерии для определения "цветных" зон эпидопасности.

Кроме того, "красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа был установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

Тем временем начался 150-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.