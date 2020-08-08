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08 августа 2020, суббота, 15:18 343
Общество 2020-08-08T15:30:02+03:00
Українські Новини
Под Одессой водители снова застряли в многокилометровой пробке

Под Одессой водители снова застряли в многокилометровой пробке

Ирина Николенко
Пробки, Ремонт дорог, Пробки на въезде, Пробки на дорогах, Пробки в Одессе, Хаджибейский лиман

Отдых на Черном море в Одессе пользуется популярностью среди украинцев, после того, как перед выходными, в пятницу, на въезде в город снова образовалась километровая пробка, сегодня с самого утра водители снова застряли в заторе. Об этом сообщает издание "Думская", передают Українські Новини.

На трассе Одесса-Киев снова образовалась огромная пробка из-за ремонтных работ моста через Хаджибейский лиман.

Со слов очевидцев, пробка образовалась с самого утра со стороны Киева в сторону Одессы и растянулась на несколько километров.

Ранее Українські Новини сообщали, в связи с пандемией коронавируса, Черное море все больше пользуется спросом во время отдыха среди украинцев. В связи с этим, перед Одессой образовываются огромные пробки, наихудшая ситуация с проездом в город возникает с пятницы на субботу, а также из-за ремонта моста на подъезде к Одессе. Транспорт выстраивается в 20-километровые очереди, которые отнимают у автомобилистов по 40-50 минут времени

В связи с тем, что украинцы начали массово ехать отдыхать на море, особенно на выходные дни, в результате чего на трассе Киев-Одесса образовываются многокилометровые пробки. Чтобы не стоять в несколько часовых пробках, украинцы могут быстро доехать на Черное море и не "застрять" на дороге в пробках: есть несколько вариантов как быстро добраться до черноморского побережья.

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