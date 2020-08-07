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07 августа 2020, пятница, 12:39 447
Общество 2020-08-07T13:00:01+03:00
Українські Новини
Выходные близко: днем в пятницу на въезде в Одессу растянулась пробка на несколько километров

Выходные близко: днем в пятницу на въезде в Одессу растянулась пробка на несколько километров

Ольга Фандорина
Одесса, Пробка, отдых в Украине, Пробки в Одессе, Хаджибейский лиман

Около Хаджибейского моста со стороны Киева в сторону Одессы уже ставшая традиционной пробка растянулась на несколько километров: туристы съезжаются в город у моря на выходные. Об сообщается в телеграм-канале Подслушано Одесса.

Транспорт выстраивается в 30-километровые очереди. У некоторых водителей не выдерживают нервы и они выезжают на встречную полосу движения, создавая тем самым аварийную ситуацию.

Ситуация усугубляется тем, что движение через мост Хаджибейского лимана на Киевской трассе ограничили. Ограничение будет действовать сегодня и все выходные. Причина - большое количество автомобилей, которые едут в сторону Одессы, из-за чего образуются заторы. Чтобы снизить нагрузку транспорта, патрульные будут осуществлять реверсивное регулирование движения.

Легковым автомобилям, которые едут в Одессу, рекомендуют выбирать объездной путь через Еремеевку. Карту в полиции предоставили.

Карта объезда. Фото: НацполицияКарта объезда. Фото: Нацполиция

Грузовики будут пускать через мост.

Ранее Українські Новини уже сообщали, что в Одессе разрешили работать ночным клубам, ресторанам и детским лагерям. Однако, чтобы попасть  в город, людям приходится пройти испытание долгими пробками на трассе Киев – Одесса. Ситуацию усложняет то, что вместе с легковыми автомобилями в Одессу направляются также длинные караваны из грузовиков.

Также ранее Українські Новини рассказали о нескольких способах, как быстро доехать на Черное море и не "застрять" на дороге в пробках.

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