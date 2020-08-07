В Минздраве хотят ввести новые критерии для определения "цветных" зон эпидопасности

После того, как Луцк и Тернополь выпали из "красной зоны", Министерство здравоохранения инициировало расширение перечня критериев по определению регионов в зоны эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил министр зравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Наше предложение в связи с ухудшением ситуации, в связи с тем, что происходит... Мы предложили расширить перечень критериев, которые будут определятся для установления разного уровня опасности на тех или иных территориях нашей страны", - сказал он.

Степанов уточнил, что одни из новых критериев будет количество активных больных за последние 7 дней.

Также предлагается увеличить количество тестирований с 24 до 32 на 100 тыс. населения.

Отмечается, что после принятия данного решения Кабинетом Министров, во вторник будет проведено еще одно заседание Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, "красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа был установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

"Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь из-за эпидемии коронавируса.

Кабинет Министров разделил регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации с 1 августа.

Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.