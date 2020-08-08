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08 августа 2020, суббота, 12:03 170
Президент 2020-08-08T13:08:40+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил Кабмину "мобилизировать силы" для предотвращения второй волны коронавируса

Зеленский поручил Кабмину "мобилизировать силы" для предотвращения второй волны коронавируса

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, количество случаев которой стремительно увеличивается в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Правительству время мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции... Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине, Президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием", - говорится в нем.

Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Согласно сообщению, Кабмин также должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и Севастополя.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине четвертый день подряд увеличивается антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Также в Минздраве хотят ввести новые критерии для определения "цветных" зон эпидопасности.

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