Зеленский поручил Кабмину "мобилизировать силы" для предотвращения второй волны коронавируса

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, количество случаев которой стремительно увеличивается в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Правительству время мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции... Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине, Президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием", - говорится в нем.

Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Согласно сообщению, Кабмин также должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и Севастополя.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине четвертый день подряд увеличивается антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Также в Минздраве хотят ввести новые критерии для определения "цветных" зон эпидопасности.