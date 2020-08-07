Выполнение профессиональных обязанностей – не преступление: НСЖУ осудил задержание журналистов в Минске

Национальный союз журналистов Украины обеспокоен задержанием корреспондентов телеканала "Настоящее Время", среди которых есть украинцы, белорусской милицией в Минске. Белорусские власти должны уважать права журналистов и средств массовой информации. Такое заявление сделал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook. "Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала "НВ". Выполнение профессиональных обязанностей - это не преступление, а норма", - подчеркнул он. Кроме того, НСЖУ проинформирует Европейскую федерацию журналистов и международных партнеров о задержании съемочной группы телеканала "Настоящее Время". Как сообщали Українські Новини, в Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет. Он был в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской. Ранее главу избирательного штаба главной соперницы Лукашенко Тихановской Марию Мороз задержали в Минске. В ведомстве причин не обнородовали.