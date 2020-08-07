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07 августа 2020, пятница, 21:18 144
СМИ 2020-08-07T22:00:01+03:00
Українські Новини
Выполнение профессиональных обязанностей – не преступление: НСЖУ осудил задержание журналистов в Минске

Выполнение профессиональных обязанностей – не преступление: НСЖУ осудил задержание журналистов в Минске

Надежда Комендантова
Сергей Томиленко, Задержание журналиста, выборы в Беларуси, задержание журналистов
Журналисты
Журналисты "Настоящего времени". Фото: Иван Гребенюк/Facebook

Национальный союз журналистов Украины обеспокоен задержанием корреспондентов телеканала "Настоящее Время",  среди которых есть украинцы, белорусской милицией в Минске. Белорусские власти должны уважать права журналистов и средств массовой информации.

Такое заявление сделал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала "НВ". Выполнение профессиональных обязанностей - это не преступление, а норма", - подчеркнул он.

Кроме того, НСЖУ проинформирует Европейскую федерацию журналистов и международных партнеров о задержании съемочной группы телеканала "Настоящее Время".

Как сообщали Українські Новини, в Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет. Он был в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской.

Ранее главу избирательного штаба главной соперницы Лукашенко Тихановской Марию Мороз задержали в Минске. В ведомстве причин не обнородовали. 

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