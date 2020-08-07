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07 августа 2020, пятница, 23:46 110
Общество 2020-08-07T23:46:01+03:00
Українські Новини
Роженица в сумском роддоме заразила коронавирусом пять человек

Роженица в сумском роддоме заразила коронавирусом пять человек

Кира Молчанова
Сумы, Роддом, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

Пока Сум нет в списке городов "красной зоны" карантина, но болезнь в городе распространяется. Так, в Сумском родильном доме выявили шесть случаев коронавируса. Источником заражения стала одна их лежащих там женщин.

Об этом сообщает издание "Азимут.Сум" со ссылкой на и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского лабцентра Галину Христенко.

Так, среди инфицированных людей – четыре медика и две роженицы. Отмечается, что одна из них заразила сотрудников роддома и пациентов.

Пока в Сумской области по состоянию на 7 августа зафиксировано 636 случаев коронавируса. 42 из них прибавилось за последние сутки.

Как сообщали Українськi Новини, "красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа был установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

"Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь из-за эпидемии коронавируса.

Кабинет Министров разделил регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации с 1 августа.

Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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