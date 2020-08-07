В Индии во время посадки пассажирский самолет развалился на 2 части

После мощнейшего взрыва в Бейруте, в Индии, на две части развалился пассажирский самолет компании Air India, летевший из Дубая, на борту которого был 191 человек, Об этом сообщает CBC News.

Как отмечает ведомство, это произошло в 19:45 по местному времени (21:15 по времени Алматы). На борту разбившегося воздушного судна был 191 человек. Сообщается, что он следовал рейсом Дубай — Кожикоде (город в штате Керала).

Отмечается, что самолет занесло во время посадки, и он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.⠀

Как минимум трое человек, включая пилота, погибли. Reuters со ссылкой на местную полицию пишет, что 35 человек ранены. Уточняется, что всего на борту было 184 человека, включая 10 несовершеннолетних и шесть членов экипажа.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Мексике разбился самолет. В ходе крушения погибли все пассажиры.

Кроме того, в Одессе разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным 1 человек погиб.

Ранее в Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.