подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 августа 2020, пятница, 20:13 70
Происшествия 2020-08-07T20:13:37+03:00
Українські Новини
В Индии во время посадки пассажирский самолет развалился на 2 части

В Индии во время посадки пассажирский самолет развалился на 2 части

Елизавета Кесельман
Индия, Авиакатастрофа, Крушение самолета

После мощнейшего взрыва в Бейруте, в Индии, на две части развалился пассажирский самолет компании Air India, летевший из Дубая, на борту которого был 191 человек,  Об этом сообщает CBC News.

Как отмечает ведомство, это произошло в 19:45 по местному времени (21:15 по времени Алматы). На борту разбившегося воздушного судна был 191 человек. Сообщается, что он следовал рейсом Дубай — Кожикоде (город в штате Керала).

Отмечается, что самолет занесло во время посадки, и он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.⠀

 

Как минимум трое человек, включая пилота, погибли. Reuters со ссылкой на местную полицию пишет, что 35 человек ранены. Уточняется, что всего на борту было 184 человека, включая 10 несовершеннолетних и шесть членов экипажа.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Мексике разбился самолет. В ходе крушения погибли все пассажиры.

Кроме того, в Одессе разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным 1 человек погиб. 

Ранее в Днепропетровской области вблизи пгт Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.

Больше новостей о: Индия Авиакатастрофа Крушение самолета

Харьков попал в "красную зону", но отказался усиливать карантин
Больше четверти украинских заведений могут закрыться до конца года
Новости
В Индии разбился пассажирский самолет. Скриншот:
В Индии во время посадки пассажирский самолет развалился на 2 части 20:13
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Януковичу я все простил, – Лукашенко 20:02 Видео
Под Киевом мужчина хотел похвастаться оружием и устроил стрельбу 19:58
Луцк и Тернополь вычеркивают из "красной зоны" и переводят в "оранжевую" и "желтую" 19:37
Застройщики не хотят "возрождения" ликвидированной ГАСИ через суд, - Глава Совета ассоциации "КУБ" Юрий Кватерчук 19:28
больше новостей
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
Адская жара усилится до +36, а засуха накроет все области. Прогноз погоды на 7 августа 21:00
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ, выжил 10:22
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
больше новостей
Апелляционный суд отменил арест коллекции картин Порошенко 10:50
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя 19:01 Видео
больше новостей
Международные резервы НБУ в июле увеличились на 1% до $28,8 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok