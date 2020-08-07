Власти Ливана заявили о возможном внешнем вмешательстве ко взрыву в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун заявил о том, что причиной взрыва в порту Бейрута может быть внешнее вмешательства, однако окончательные причины масштабных взрывов в Бейруте еще не установлены. Одной из причин может быть внешнее вмешательство. Об этом передает The New York Times.

Как отмечается, президент Ливана попросил президента Франции Эммануэля Макрона предоставить аэрофотоснимки, чтобы определить, что произошло, и если у французов их нет, мы запросим их из другого источника.

"Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства через ракету, бомбу или другое действие", - сказал президент Ливана.

Он также уточнил, что расследование трагедии должно установить, как взрывчатый материал попал в порт Бейрута и при каких условиях там хранился, был ли взрыв результатом халатности или несчастным случаем, а также имело ли место внешнее вмешательство.

Как сообщали Українські Новини, в социальных сетях обсуждают всевозможные теории заговора о взрыве в порту Бейрута, где к трагедии приписывают вмешательство США, Израиля и Канады.

Тем временем, жители Бейрута после мощного взрыва вышли на митинги и попытались штурмовать парламент.