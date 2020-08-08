Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить

В то время, как с 1 января 2021 украинцам без счетчиков начнут отключать газ, новый тариф "Нафтогаза" в условиях рынка на август оказался дороже, чем июльский на 9%, а по "оптовому" тарифу "Годовой" придется платить больше на 59%. Впрочем, это может оказаться выгоднее, если цены во время отопительного сезона прыгнут вверх.

Как пишет "Обозреватель", эксперты предостерегают – госкомпания может пользоваться своим почти монопольным положением, а потому советуют украинцам перед заключением длительного соглашения узнать, что предлагают другие.

Предложили заплатить на год вперед

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" объявила два тарифа:

"Месячный", цена на август – 3,24 грн за кубометр;

"Годовой" на 12 месяцев – 4,73 грн за кубометр.

Это дороже, чем было в июле. Тогда оптовая цена составляла 2,29 грн за куб, а с учетом наценки "Нафтогаза" и НДС (но без стоимости доставки и торговой наценки поставщиков) – 2,97 грн/куб.

То есть тариф на август вырос примерно на 9%, а по тарифу "Годовой" придется платить больше сразу на 59% (чем в июле).

Цена в тарифе "Месячный" будет меняться ежемесячно в соответствии с рыночными условиями. Также потребители будут получать скидку 1%, если заплатят за газ до 15 числа текущего месяца.

Тариф "Годовой" предусматривает оплату на год вперед. Как будет рассчитываться сумма и сколько именно придется заплатить, "Нафтогаз" пока не сообщил – подключение будет доступно в личном кабинете клиента после 15 августа.

Тарифы на газ для населения от "Нафтогаза" gas.ua

Какой из тарифов выгоднее

Сейчас цены в Украине на своем минимуме, но к осени будет подорожание. Дело в том, что уже ныне тенденция на мировых рынках развернулась. Если раньше газ дешевел, то сейчас наоборот – дорожает.

"Рынок и маленькая цена – понятия несовместимые. Сейчас цена 2,7-4,1 тысяч гривен за тысячу кубометров, а зимой она может быть 10 тысяч. Это рынок", – сказал директор компании-поставщика природного газа ЕГАЗ Артем Компан.

"Сложно называть конкретные цифры, но сейчас ожидаемые цены осенью находятся в пределах 4-5 тысяч гривен с НДС за тысячу кубометров. Колебания цены зависят от множества факторов. Это сохранение и возможное усиление карантинных мероприятий, а значит, уменьшение спроса со стороны бытовых потребителей", – добавил представитель Украинской энергетической биржи Артем Щербак.

Здесь стоит отметить, что в условиях рынка газа "Нафтогаз" будет не единственным поставщиком. Кроме него, по меньшей мере есть еще два крупных игрока – компания "Ясно" (входит в бизнес Рината Ахметова) и "Региональная газовая компания" Дмитрия Фирташа. Ожидается, что на рынок выйдут и другие компании.

По замыслу они, конкурируя, должны предлагать свои цены. Поэтому по меньшей мере, прежде чем заключать длительный договор с "Нафтогазом", стоит дождаться, когда свои тарифы объявят другие поставщики.

Серьезные риски

Впрочем, другие эксперты предупреждают: сейчас "Нафтогаз" действует по монопольным правилам и вряд ли его тактика изменится в будущем. Объясняют это тем, что он контролирует источник газа для населения – компанию "Укргазвидобування". Именно у нее голубое топливо покупают облгазы и независимые компании. С открытием рынка ситуация не изменится: доступ к "скважине" останется у "Нафтогаза", а это закладывает серьезные риски.

"Если говорить глобально, то монополия всегда живет по одним правилам. За счет того, что имеет доступ к источнику газа, она может установить любую цену, чтобы пришли люди. А когда станет ясно, что она захватила рынок, тогда может быть уже другая ситуация – компания поднимет цены и будет вести себя как настоящий монополист. А идти будет не к кому – альтернативные поставщики исчезнут", – сказала в комментарии эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева.

Она советует внимательно изучать предложения от других поставщиков: "Нужно найти действительно независимую компанию, которая работает по рыночным правилам".

Еще одна позиция "газовых скептиков" касается того, будет ли выгодной покупка газа сразу на год вперед по 4,73 грн/куб. Понятно, что в течение части сезона цены будут высокими (тогда будет экономия), однако вне отопительного сезона, возможно, придется серьезно переплачивать.

Напомним, "Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену.

Ранее Украина перешла на рыночные цены на газ для населения.

Тем временем, в Украине с августа изменились правила регулирования цен на газ для населения