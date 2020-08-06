"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену

Так, первый тариф, который был представлен ранее - "Месячный" - на который были автоматически переведены потребители с 1 августа. По такому тарифу за газ придется заплатить 3,24 грн за кубометр (с НДС, без учета доставки) на протяжении года.

Также "Нефтегаз" предлагает тариф "Годовой", подключить который украинцы смогут только с 15 августа в личном кабинете на сайте компании. По нему цена составит 4,73 грн (с НДС, без учета доставки) на протяжении года.

Для бизнеса "Нефтегаз" предлагает еще три тарифных пакета, по которым цена определяется индивидуально: Большое дело (с рекомендованным месячным объемом потребления от 100 тыс. куб. м), "Удобный бизнес" (от 10 тыс. до 100 тыс. куб. м) и "Все включено" (до 10 тыс. куб. м).

Тарифы на газ. Фото: "Нефтегаз"

Как сообщали Українські Новини, в Минрегионе развенчали мифы о реструктуризации долга и сообщили, что у должников коммуналки не будут отбирать квартиру.

Ранее Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения.