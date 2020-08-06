подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • "Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену
06 августа 2020, четверг, 11:52 1227
Экономика 2020-08-06T12:21:16+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену

"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену

Анна Рудык
Коммунальные услуги, Тарифы на газ, цены на газ, Нефтегаз
Платежки за газ
Платежки за газ

После повышения цены на газ для населения, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" предложила украинцам два тарифных пакета на газ. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Так, первый тариф, который был представлен ранее - "Месячный" - на который были автоматически переведены потребители с 1 августа. По такому тарифу за газ придется заплатить 3,24 грн за кубометр (с НДС, без учета доставки) на протяжении года.

Также "Нефтегаз" предлагает тариф "Годовой", подключить который украинцы смогут только с 15 августа в личном кабинете на сайте компании. По нему цена составит 4,73 грн (с НДС, без учета доставки) на протяжении года.

Для бизнеса "Нефтегаз" предлагает еще три тарифных пакета, по которым цена определяется индивидуально: Большое дело (с рекомендованным месячным объемом потребления от 100 тыс. куб. м), "Удобный бизнес" (от 10 тыс. до 100 тыс. куб. м) и "Все включено" (до 10 тыс. куб. м).

Тарифы на газ. Фото: Тарифы на газ. Фото: "Нефтегаз"

Как сообщали Українські Новини, в Минрегионе развенчали мифы о реструктуризации долга и сообщили, что у должников коммуналки не будут отбирать квартиру.

Ранее Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения.

Больше новостей о: Коммунальные услуги Тарифы на газ цены на газ Нефтегаз

С августа тариф на газ будут считать по-новому. Чт...
Новый рынок газа: Тарифы спрогнозировать сложно, н...
Украина перешла на рыночные цены на газ для населе...
"Нефтегаз" уволил гендиректора "Укртрансгаза" Алек...
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену
С понедельника карантин могут усилить в четырех областях
Новости
Лидирует Дарницкий район. В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом 12:20
Бывший премьер Фокин будет работать в ТКГ, — Зеленский 12:17
"Нефтегаз" уволил гендиректора "Укртрансгаза" Алексеенко 12:12
Минюст начал большую распродажу тюрем 12:06
За сутки в ВСУ подтвердили 265 новых случаев COVID-19 11:52
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
больше новостей
В Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok