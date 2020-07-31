С августа тариф на газ будут считать по-новому. Что ждет украинцев

В Украине с августа изменятся правила регулирования цен на газ для населения, а также украинцы сами смогут выбирать поставщика. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Так, сообщается, что поставщики смогут предлагать населению определенные тарифные планы.

"Будут тарифные планы, которые сможет предлагать населению поставщик. На первом этапе будут месячные, годовые тарифные планы", – рассказал на форуме Energy Club директор ГПК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

Уже сейчас тенденция на мировых рынках развернулась. Если раньше газ дешевел, то сейчас наоборот – дорожает. В среднем кубометр стоит около 3,3 грн. В результате такой тенденции на 7% поднял свой тариф и "Нафтогаз".

"Что получит потребитель? Рынок и маленькая цена – понятия несовместимые. Сейчас цена 2,7-4,1 тыс. грн за тысячу кубометров, а зимой она может быть 10 тыс. Это рынок", – говорит директор ЕГАЗ Артем Компан.

Сейчас цены в Украине находятся на своем минимуме, но к осени будет подорожание. "Cложно называть конкретные цифры, но на данный момент ожидаемые цены осенью находятся в пределах 4-5 тыс. грн с НДС. Колебания цены зависят от множества факторов. Это сохранение и возможное усиление карантинных мероприятий, а значит, уменьшение спроса со стороны небытовых потребителей", – отмечает представитель Украинской энергетической биржи Артем Щербак.

Если поставщика не будет, газ продаст "Нафтогаз". На случай, если по какой-то причине семья останется вовсе без поставщика, "Нафтогаз" (его Кабмин выбрал поставщиком последней надежды) обязан как минимум два месяца продавать им голубое топливо.

"Поставщик последней надежды должен подстраховать потребителя на случай отсутствия соглашения с обычным поставщиком в соответствии с условной средней ценой. Фактически поставщик последней надежды – это такой себе предохранитель, который не даст потребителю остаться без энергоресурса", – отметил эксперт Центра Разумкова Максим Билявский.

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