Лукашенко звинуватив Турчинова в здачі Криму Росії без бою

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив колишнього тимчасово виконуючого обов'язки Президента України, екс-секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова в бездіяльності під час анексії Російською Федерацією півострова Крим.

Про це Лукшенко заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Також Президент Білорусі назвав Україну винною в анексії Криму Росією і заявив, що на місці української влади воював би за свою землю.

"Ви просто безладно, безглуздо ставилися до території та ставилися до Криму. Я сам часто ставив себе на місце ваших керівників. Та якби у мене навіть клаптик землі спробували забрати - звичайно (воював би). Так там би вже полягли тисячі людей! Це твоя земля, твої люди, як ти міг не воювати", - сказав Лукашенко.

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Гордон поцікавився у білоруського президента, чи знає він прізвища людей, які винні в анексії Криму.

"Ніколи не цікавився, але здати Крим могло лише керівництво країни, а все інше - це деталі. Ти керівник країни. Ти знав, що відбувається навколо, це відбувалося не перший день, ти повинен був привести збройні сили по всій країні в підвищену бойову готовність", - підкреслив Лукашенко.

Журналіст послався на слова Олександра Турчинова, на той момент тимчасово виконуючого обов'язки Президента України, який заявив, що "нам не було чим обороняти Крим".

"Що, пістолетів-автоматів не було? Артилерії не було в Криму?" - парирував Лукашенко.

Гоордон процитував Турчинова: "Це ж в росіян стріляти".

"Там були люди, які прийшли захопити твою територію. Стріляти - це остання справа. Він же до стрілянини нічого не зробив. Він повинен був їх затримувати - вручну, врукопашну, з лопатами, з ножами, з палицями. Але коли неможливо - тоді бери зброю та стріляй. ... Вони висадилися та пішли до перешийку ... під ваші оплески. Оточили кілька ваших баз, а ви навіть не повилазили з цих баз. Хіба так захищають свою землю?" - сказав Президент Білорусі.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко заявив, що Президент України Володимир Зеленський гарна людина, але гарним президентом не стане.

30 червня Турчинов очолив виборчий штаб партії "Європейська солідарність" на місцевих виборах 2020 року.