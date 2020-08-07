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07 августа 2020, пятница, 16:19 102
Экономика 2020-08-07T16:30:01+03:00
Українські Новини
Гривна немного укрепилась. Каким будет курс от НБУ на понедельник

Гривна немного укрепилась. Каким будет курс от НБУ на понедельник

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Нацбанк, Официальный курс
Курс гривны.
Курс гривны.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 августа, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,1658
1 доллар США 27,6486
1 швейцарский франк 30,2518
10 иен 2,6163
10 российский рубль 3,7553

Как сообщали Українські Новини, аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Тем временем, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 6 августа на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. А население продолжает активно сдавать валюту.

 

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