SkyUp хочет открыть рейс из Киева в Стамбул с сентября. Какая стоимость билетов

Авиакомпания SkyUp, которая ранее ввела формат трехдневных путешествий с проживанием в отелях, намерена открыть регулярный рейс из Киева в Стамбул с 25 сентября. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Плюс одно новое направление в карте регулярных полетов SkyUp Airlines. С сентября начинаем 3 раза в неделю летать в Турцию. Первый рейс состоится 25 сентября", - сказано в нем.

Отмечается, что рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

Самолеты будут прибывать в новый международный аэропорт "Стамбул".

Цены на билеты стартуют от 1 635 гривен в одну сторону без багажа.

Напоминается, что для путешествия в Турцию нужен полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение Covid-19 на территории Турции.

Его можно приобрести онлайн у туроператора или в аэропорту Турции.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июля Турция разрешила украинцам въезд в страну без ПЦР-тестирования и самоизоляции.

По состоянию на 31 июля Министерство здравоохранения отнесло 127 стран к "красной зоне" распространения COVID-19, Турция в нее не входит.