Украина предупредила Лукашенко о второй группе российских наемников, - СМИ

Власти Беларуси получили от официального Киева предупреждение о том, что в страну готовится проникнуть еще одна группа российских наемников, на этот раз со стороны Украины.

Об этом беларусский президент Александр Лукашенко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет российское издание РБК.

"Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы их сейчас ищем по всей Беларуси", — рассказал Лукашенко. При этом он отметил, что пока найти эту группу не удается, и он подозревает, что они могли вернуться обратно в Россию или на Украину. "Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы их уже обнаружили. Если, конечно, они не ушли в Россию или обратно в Украину не вернулись. На нашей территории мы бы их уже давно обнаружили, потому что мы давно напряжены и в этом отношении действуем", — сказал Лукашенко.

Говоря о группе, задержанной в конце июля в Минске, президент Беларуси отметил, что их заранее контролировали белорусские спецслужбы. "Мы же получали информацию. <...>. Мы видели, с кем они связаны, мы контролировали их полностью, мы знаем, с кем они созванивались, откуда они получали команды из России, кто давал эти команды. Мы уже видели, что тут чего-то жареным пахнет", — рассказал он.

Ранее Лукашенко уже говорил о том, что в Белоруссию предположительно могли проникнуть и другие группы "боевиков" из России. "Мы должны бегать и ловить их по лесам. Мы же их всех отловим", — сказал белорусский президент 4 августа.

Как сообщали Українськi Новини, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об еще одном отряде "российских боевиков" из частных военных компаний, который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации.

тем временем, для боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.