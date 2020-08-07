Зеленский признался, что выпил с украинскими военными на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время визита на Донбасс ночевал с бойцами, общался, ел и пил с ними, чтобы понять обстановку. Об этом сообщает Президент Владимир Зеленский журналистам в ходе второго дня визита в Донецкую область, передают Українськi Новини.

"Проехали более 100 км вдоль контактной линии. Хочу полностью понять, пообщаться. Ели с парнями, ночевали там... Они удивляются, говорят, что раньше так не приезжали, не ночевали. Мы второй раз так приезжаем. Первый раз приехали в Золотое и ночевали там. Чтобы понять все, что происходит, необходимо говорить с военными, гражданскими, есть, жить, и скажу откровенно, иногда - выпить, чтобы совсем все было откровенно. Я, в принципе, так и делаю. И, в принципе, можно и переночевать", - сказал Президент Владимир Зеленский журналистам в ходе второго дня визита в Донецкую область, передают Українськi Новини.

Зеленский похвалил систему питания в Вооруженных силах.

"Кормят наших очень мощно. Я удивлен, в какой хорошей форме военные, я не смог весь объем съесть, очень много: и первое, и второе, и компот, и даже печенье и вафли. Кто не наестся - тот может ночью еще и бутрики съесть", - сказал он.

Президент планирует посетить с подобными поездками Донбасс еще два раза, чтобы побывать на всех приоритетных объектах вдоль всей 400-километровой контактной линии.

Ранее в ходе "интервью" со Станиславом Бокланом Президент признался, что за 100 дней работы были такие, когда он напивался.

А также ранее Зеленский рассказал как напился с Януковичем в Межигорье и отказался от $100 млн.