Зеленский поехал на Донбасс проверять соблюдение перемирия

Президент Владимир Зеленский проверил соблюдение режима тишины на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Во время рабочей поездки в Донецкой и Луганской областях Президент Украины Владимир Зеленский посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения операции Объединенных сил. Глава государства проверил, как соблюдается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, который начал действовать 27 июля", - сказано в нем.

Во время посещения области военные рассказали Президенту, какова на данный момент ситуация участках линии фронта.

Зеленский заявил, что достижение перемирия является важным пунктом договоренностей саммита "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже.

Согласно сообщению, эффективность перемирия подтверждается уровнем напряженности на линии фронта, которая за последние две недели снизилась.

До перемирия боевики обстреливали позиции украинской армии в среднем 16-18 раз в сутки преимущественно из тяжелого вооружения.

Президент напомнил, что ранее был ряд попыток договориться о прекращении огня, но ни разу достичь результата не удавалось.

В то же время глава государства подчеркнул, что международное право дает украинским военным все возможности защищаться и наносить ответные удары.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил активизацию в продвижении к миру с украинской стороны.

Ермак подчеркнул, что режим тишины является залогом сохранения жизни и здоровья наших военных.

Кроме того, он добавил, что на данный момент украинская власть сформировала мощную команду, и это будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, украинские военнослужащие будут привлечены к дисциплинарной ответственности, если нарушат режим "тишины".

Так сообщалось, что за неделю режима тишины боевых потерь и ранений в ВСУ не было.