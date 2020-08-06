Зеленский поехал на Донбасс проверять соблюдение перемирия

Президент Владимир Зеленский проверил соблюдение режима тишины на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини. "Во время рабочей поездки в Донецкой и Луганской областях Президент Украины Владимир Зеленский посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения операции Объединенных сил. Глава государства проверил, как соблюдается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, который начал действовать 27 июля", - сказано в нем. Во время посещения области военные рассказали Президенту, какова на данный момент ситуация участках линии фронта. Зеленский заявил, что достижение перемирия является важным пунктом договоренностей саммита "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже. Согласно сообщению, эффективность перемирия подтверждается уровнем напряженности на линии фронта, которая за последние две недели снизилась. До перемирия боевики обстреливали позиции украинской армии в среднем 16-18 раз в сутки преимущественно из тяжелого вооружения. Президент напомнил, что ранее был ряд попыток договориться о прекращении огня, но ни разу достичь результата не удавалось. В то же время глава государства подчеркнул, что международное право дает украинским военным все возможности защищаться и наносить ответные удары. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил активизацию в продвижении к миру с украинской стороны. Ермак подчеркнул, что режим тишины является залогом сохранения жизни и здоровья наших военных. Кроме того, он добавил, что на данный момент украинская власть сформировала мощную команду, и это будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Как сообщали Українськi Новини, украинские военнослужащие будут привлечены к дисциплинарной ответственности, если нарушат режим "тишины". Так сообщалось, что за неделю режима тишины боевых потерь и ранений в ВСУ не было.