подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 августа 2020, четверг, 21:39 478
Президент 2020-08-06T21:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленский поехал на Донбасс проверять соблюдение перемирия

Зеленский поехал на Донбасс проверять соблюдение перемирия

Ольга Фандорина
Прекращение огня, Режим тишины, война на Донбассе, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский проверил соблюдение режима тишины на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Во время рабочей поездки в Донецкой и Луганской областях Президент Украины Владимир Зеленский посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения операции Объединенных сил. Глава государства проверил, как соблюдается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, который начал действовать 27 июля", - сказано в нем.

Во время посещения области военные рассказали Президенту, какова на данный момент ситуация участках линии фронта.

Зеленский заявил, что достижение перемирия является важным пунктом договоренностей саммита "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже.

Согласно сообщению, эффективность перемирия подтверждается уровнем напряженности на линии фронта, которая за последние две недели снизилась.

До перемирия боевики обстреливали позиции украинской армии в среднем 16-18 раз в сутки преимущественно из тяжелого вооружения.

Президент напомнил, что ранее был ряд попыток договориться о прекращении огня, но ни разу достичь результата не удавалось.

В то же время глава государства подчеркнул, что международное право дает украинским военным все возможности защищаться и наносить ответные удары.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил активизацию в продвижении к миру с украинской стороны.

Ермак подчеркнул, что режим тишины является залогом сохранения жизни и здоровья наших военных.

Кроме того, он добавил, что на данный момент украинская власть сформировала мощную команду, и это будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, украинские военнослужащие будут привлечены к дисциплинарной ответственности, если нарушат режим "тишины".

Так сообщалось, что за неделю режима тишины боевых потерь и ранений в ВСУ не было.

Больше новостей о: Прекращение огня Режим тишины война на Донбассе Владимир Зеленский

Лукашенко заявил, что Зеленский хороший человек, н...
За неделю режима тишины боевых потерь и ранений в ...
В ООС украинские военные не открывали ответный ого...
Более 20 итальянцев воевали на стороне боевиков на...
ПФУ направил еще 2,5 млрд гривен на финансирование пенсий за август
В центрах занятости возобновили личный прием граждан
Новости
Информации о возможных соучастниках подозреваемого в терроризме Каримова нет, — СБУ 21:57
Суд отправил Стерненко под ночной домашний арест до 21 сентября 21:52
Зеленский поехал на Донбасс проверять соблюдение перемирия 21:39
Киевский аэропорт им. Сикорского с сегодняшнего дня ввел регистрацию на внутренние рейсы по е-паспорту 21:35
В центрах занятости возобновили личный прием граждан 21:12
больше новостей
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
В Днепре построили самую большую в Украине ТЭС, которая работает на шелухе от семечек 15:57
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
больше новостей
Зеленский в Бахмуте зашел в АТБ за кофе и сладостями и похвалил горожан за маски
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok