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07 серпня 2020, пʼятниця, 14:31 8
Президент 2020-08-07T15:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський зізнався, що їв, пив і ночував з українськими військовими на Донбасі

Зеленський зізнався, що їв, пив і ночував з українськими військовими на Донбасі

Ольга Фандорина
Донбас, Володимир Зеленський, Ситуація в зоні ООС, зона оос, військові ЗСУ
Володимир Зеленський на Донбасі. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський на Донбасі. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час візиту на Донбас ночував з бійцями, спілкувався, їв і пив з ними, щоб зрозуміти обстановку. Про це повідомляє Президент Володимир Зеленський журналістам під час другого дня візиту в Донецьку область, передають Українські Новини.

"Проїхали більше ніж 100 км уздовж контактної лінії. Хочу повністю зрозуміти, поспілкуватися. Їли з хлопцями, ночували там... Вони дивуються, кажуть, що раніше так не приїжджали,  не ночували. Ми вдруге так приїжджаємо. Перший раз приїхали в Золоте і ночували там. Щоб зрозуміти все, що відбувається, необхідно говорити з військовими, цивільними, істи, жити, і, скажу відверто, іноді - випити, щоб зовсім все було відверто. Я, в принципі, так і роблю. І, в принципі, можна й переночувати", — сказав Президент Володимир Зеленський журналістам під час другого дня візиту в Донецьку область, передають Українські Новини.

Зеленський похвалив систему харчування в Збройних силах.

"Годують наших дуже потужно. Я здивований, у якій хорошій формі військові, я не зміг весь обсяг з'їсти, дуже багато: і перше, і друге, і компот, і навіть печиво та вафлі. Хто не наїсться - той може вночі ще й бутрики з'їсти", — сказав він.

Президент планує відвідати з подібними поїздками Донбас ще два рази, щоб побувати на всіх пріоритетних об'єктах вздовж всієї 400-кілометрової контактної лінії.

Раніше під час "інтерв'ю" зі Станіславом Бокланом Президент зізнався, що за 100 днів роботи були такі, коли він напивався.

А також раніше Зеленський розповів як напився з  Януковичем у Межигір'ї і відмовився від $100 млн.

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