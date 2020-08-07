Мы все жили при Януковиче, некоторые с ним и бежали, но не предавшие Украину остались, — Зеленский о замруководителя ОПУ Татарове

Мы все жили при Януковиче, некоторые с ним и бежали, но не предавшие Украину остались, — Зеленский о замруково

Президент Владимир Зеленский в ходе визита на Донбасс прокомментировал назначение заместителем руководителя Офиса Президента Андрея Ермака бывшего заместителя начальника Главного следственного управления Министерства внутренних дел Олега Татарова (2011-2014), передают Українськi Новини.

"Я не знаю, что такое "он старый человек". По возрасту он примерно, как я. Ему за 40, но нет 50. Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые люди со времен Януковича и побежали вместе с господином Януковичем. Много людей осталось нормальных, которые не предали Украину. Мне кажется, что это несправедливо всех людей, которые возглавляли то или иное звено власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то из старой власти", - прокомментировал Президент

Зеленский добавил, что для него главное опытность и порядочность человека, а не то, при ком он занимал должность.

"Для меня все, кто возглавлял при господине Порошенко, - тоже уже старая власть. Но и там в те годы были опытные люди. Главное - чтобы человек был честным. Мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона - самая главная. Это то, чего не хватает многим чиновникам и депутатам. Воздержаться от соблазнов - главная черта современной жизни, как мне кажется", - сказал Президент.

Зеленского также спросили, рассматривает ли он кандидатуру Татарова на должность министра внутренних дел вместо Арсена Авакова.

"Мне кажется, вы сами выдумали какую-то схему и сами в нее поверили, а сейчас меня спрашиваете и уже подвели под ответ. Вы уверены, что мой ответ вам нужен?", - ответил он, смеясь.

Он будет отвечать в Офисе за правоохранительное направление.

В его компетенцию будет входить формирование политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса Президента, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, а также в сферах противодействия коррупции, защиты прав человека.

Татаров - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, адвокат.

Он работал в органах внутренних дел, с 2011 по 2014 год занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД, а с 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 23 марта 2020 года у руководителя ОП Андрея Ермака было 2 штатных советника, 4 помощника и 5 внештатных советников.

Ранее советник Зеленского Игорь Новиков, мечтавший о сексе с роботом, подал в отставку.