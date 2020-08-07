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07 серпня 2020, пʼятниця, 14:42 6
Президент 2020-08-07T15:45:02+03:00
Українські Новини
Ми всі жили при Януковичі, - Зеленський про призначення в ОПУ Татарова

Ми всі жили при Януковичі, - Зеленський про призначення в ОПУ Татарова

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Олег Татаров, Зеленський на Донбасі
Володимир Зеленський. Фото: Офис Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офис Президента

Призначення заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака колишнього заступника начальника Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ Олега Татарова (2011-2014), часів президентства Віктора Януковича, президент Володимир Зеленський прокоментував під час візиту на Донбас, передають Українські Новини.

"Я не знаю, що таке "він стара людина". За віком він приблизно, як я. Йому за 40, але немає 50. Ми всі жили за часів Януковича. Але деякі люди з часів Януковича і побігли разом з паном Януковичем. Багато людей залишилося нормальних, які не зрадили Україну. Мені здається, що це несправедливо всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади за часів Віктора Федоровича Януковича, вважати кимсь зі старої влади" , - прокоментував президент

Зеленський додав, що для нього головне досвідченість і порядність людини, а не те, при кому вона займала посаду.

"Для мене всі, хто очолював при панові Порошенку, - теж уже стара влада. Але і там в ті роки були досвідчені люди. Головне - щоб людина була чесною. Мені здається, в нашій країні, щоб змінити Україну, моральна сторона - найголовніша . Це те, чого не вистачає багатьом чиновникам і депутатам. Утриматися від спокус - головна риса сучасного життя, як мені здається" , - сказав президент.

Зеленського також запитали, чи розглядає він кандидатуру Татарова на посаду міністра внутрішніх справ замість Арсена Авакова.

"Мені здається, ви самі вигадали якусь схему і самі в неї повірили, а зараз мене питаєте і вже підвели під відповідь. Ви впевнені, що моя відповідь вам потрібна?" , - відповів він, сміючись.

Він буде відповідати в Офісі за правоохоронний напрямок.

У його компетенцію входитиме формування політики в сфері правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу президента, забезпечення гарантій національної безпеки держави в сферах правоохоронної діяльності, а також в сферах протидії корупції, захисту прав людини.

Татаров - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, адвокат.

Він працював в органах внутрішніх справ, з 2011 по 2014 рік обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС, а з 2014 року займався адвокатською практикою, очолював адвокатське об'єднання.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 23 березня 2020 року біля керівника ОП Андрія Єрмака було 2 штатних радників, 4 помічники і 5 позаштатних радників.

Раніше радник Зеленського Ігор Новіков, Який мріяв про секс з роботом, подавши у відставку.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 23 марта 2020 года у руководителя ОП Андрея Ермака было 2 штатных советника, 4 помощника и 5 внештатных советников.

Раніше радник Зеленського Ігор Новіков, який мріяв про секс з роботом, подав у відставку .

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