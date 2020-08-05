Советник Зеленского, мечтавший о сексе с роботом, подал в отставку

Внештатный советник-футуролог Президента Владимира Зеленского Игорь Новиков, который ранее заявлял, что хочет попробовать секс с роботом Самантой, написал заявление на увольнение. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Решил не отставать от Максима Бахматова", — написал Новиков.

Также он прикрепил к посту фотографию, на которой изображено, как он держит в руках заявление на увольнение по собственному желанию, датированное 5 августа.

Внештатный советник Владмира Зеленского написал заявление на увольнение. Фото: Facebook/Igor Novikov

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Новикова своим внештатным советником 9 июля 2019 года. Ранее он был сопредседателем iForum.

Также у Президента Владмира Зеленского по состоянию на 6 марта был один штатный и пять внештатных советников, у руководителя его офиса - три советника вне штата.

Ранее сообщалось о том, что в среду, 5 августа, Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины (2011-2014) Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.