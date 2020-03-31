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31 марта 2020, вторник, 06:22 550 Документ
Президент 2020-03-31T06:22:02+03:00
Українські Новини
Список советников Ермака и его заместителей

Список советников Ермака и его заместителей

Ирина Дорофейчук
Советники, Андрей Ермак, Офис Президента Украины, Помощники
Андрей Ермак (скриншот видео). Офис Президента Украины
Андрей Ермак (скриншот видео). Офис Президента Украины

Офис Президента (ОП) Украины сообщил, что по состоянию на 23 марта 2020 года у руководителя ОП Андрея Ермака 2 штатных советника, 4 помощника и 5 внештатных советников.

Об этом говорится в ответе ОП на информационный запрос Українських Новин.

"... предоставляем информацию, подготовленную департаментом управления персоналом Офиса Президента Украины относительно советников и помощников руководителя Офиса Президента Украины А. Ермака, заместителей руководителя Офиса Президента Украины по состоянию на 23 марта 2020 года, а именно: Пашинная Лилия Васильевна - советник руководителя Офиса Президента Украины, Карандеев Ростислав Владимирович - советник руководителя Офиса Президента Украины; Бойчук Леся Владимировна - помощник руководителя Офиса Президента Украины, Лущай Анна Сергеевна - помощник руководителя Офиса Президента Украины, Пашенюк Наталья Степановна - помощник руководителя Офиса Президента Украины, Перман Сергей Александрович - помощник руководителя Офиса Президента Украины; Куницын Сергей Владимирович - советник руководителя Офиса Президента Украины (вне штата), Говорова Елена Ивановна - советник руководителя Офиса Президента Украины (вне штата), Заривна Дарья Александровна - советник руководителя Офиса Президента Украины (вне штата), Дячук Дмитрий Дмитриевич - советник руководителя Офиса Президента Украины (вне штата), Кипер Олег Александрович - советник руководителя Офиса Президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

 

Пашинная Лилия Васильевна - штатный советник руководителя Офиса Президента Украины. В 2014-2018 годах являлась помощником депутата Верховной Рады 8-го созыва Олега Лаврика. В 2016-2018 годах была главным консультантом Секретариата депутатской фракции "Объединение "Самопомощь" в парламенте. В 2019-2020 годах руководила патронатной службы министра развития общин и территорий Украины.

Карандеев Ростислав Владимирович - штатный советник руководителя Офиса Президента Украины. В 1995 году начал работу в Киевской городской государственной администарции (КГГА). В 1996 году руководил пресс-службой КГГА. В 1998-2001 годах - заместитель председателя Харьковской райгосадминистрации г. Киева. С 2001 года - зампредседателя Днепровской РГА г. Киева. Депутат Киевского городского совета 2, 3 и 4 созывов. С 2001 года - председатель Комитета молодежных и детских общественных организаций г. Киева, также возглавлял партию "Молодая Украина". 2006 год - директор департамента физической культуры Министерства по делам семьи, молодежи и спорта. 2007 год - советник министра по делам семьи, молодежи и спорта по вопросам Евро-2012. В 2008-2010 годах - заминистра по делам семьи, молодежи и спорта. Вице-президент Федерации уличного баскетбола Украины. В 2010-2014 годах - председатель совета Фонда гуманитарных программ Киева. В 2014-2015 годах - советник министра культуры. В 2015-2016 - заминистра культуры, а с 29 апреля 2016 года по 26 февраля 2020 года - замминистра культуры - руководитель аппарата.

Бойчук Леся Владимировна - помощник руководителя Офиса Президента Украины. С 2017 по 2020 год - Главный специалист экспертной группы нормопроектирования и юридического сопровождения директората ископаемых видов топлива Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Лущай Анна Сергеевна - помощник руководителя Офиса Президента Украины. В 2014-2018 годах являлась помощником депутата Верховной Рады 8-го созыва Остапа Семерака (фракция "Народный фронт"). В 2019 году являлась ведущим специалистом общего отдела аппарата Киевской областной государственной администрации.

Пашенюк Наталья Степановна - помощник руководителя Офиса Президента Украины. Частный нотариус и адвокат, состоящий на учете в Совете адвокатов Киевской области. В 2018 году претендовала на должность главспеца отдела обеспечения работы директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Ее муж Юрий Тыркус в 2018 году являлся завотделом обеспечения взаимодействия департамента оперативного обеспечения Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации Президента Украины.

Перман Сергей Александрович - помощник руководителя Офиса Президента Украины. Бывший украинский продюсер. В 2019 году был директором Национального дворца искусств "Украина" (Киев) и внештатным консультантом супруги Президента Елены Зеленской.

Также Офис Президента сообщил, что у заместителей руководителя ОП 6 внештатных советников, а именно:

  • Родин Владимир Николаевич - советник первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины (вне штата);
  • Слюсарев Вадим Алексеевич - советник первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины (вне штата);
  • Конохов Сергей Викторович - советник заместителя руководителя Офиса Президента Украины (вне штата);
  • Богуцкий Юрий Петрович - советник заместителя руководителя Офиса Президента Украины (вне штата);
  • Кречетов Максим Геннадьевич - советник заместителя руководителя Офиса Президента Украины (вне штата);
  • Каминский Вадим Владимирович - советник заместителя руководителя Офиса Президента Украины (вне штата).

Кроме того, в ответе ОП уточнили, что у Владимира Зеленского 1 штатный советник, 4 внештатных советника и 1 первый помощник Президента.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование по факту распространения депутатом Рады Гео Леросом (фракция "Слуга народа") видеозаписи с участием лица, похожего на брата главы ОП Ермака.

В тот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала расследование о возможном оказании незаконного влияния брата руководителя ОП Андрея Ермака Дениса Ермака при назначении лиц на государственные должности.

29 марта народный депутат Лерос попросил Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверить информацию в видеозаписях с участием брата Ермака.

Ермак задекларировал 255,9 тыс. гривен дохода за 2019 год.

12 февраля Зеленский назначил руководителем ОП Андрея Ермака вместо Андрея Богдана. Ермак работал помощником Зеленского с 21 мая 2019 года.

Источник : Українські новини
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