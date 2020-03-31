Список советников Ермака и его заместителей

Офис Президента (ОП) Украины сообщил, что по состоянию на 23 марта 2020 года у руководителя ОП Андрея Ермака 2 штатных советника, 4 помощника и 5 внештатных советников.

Об этом говорится в ответе ОП на информационный запрос Українських Новин.

"... предоставляем информацию, подготовленную департаментом управления персоналом Офиса Президента Украины относительно советников и помощников руководителя Офиса Президента Украины А. Ермака, заместителей руководителя Офиса Президента Украины по состоянию на 23 марта 2020 года, а именно: Пашинная Лилия Васильевна - советник руководителя Офиса Президента Украины, Карандеев Ростислав Владимирович - советник руководителя Офиса Президента Украины; Бойчук Леся Владимировна - помощник руководителя Офиса Президента Украины, Лущай Анна Сергеевна - помощник руководителя Офиса Президента Украины, Пашенюк Наталья Степановна - помощник руководителя Офиса Президента Украины, Перман Сергей Александрович - помощник руководителя Офиса Президента Украины; Куницын Сергей Владимирович - советник руководителя Офиса Президента Украины (вне штата), Говорова Елена Ивановна - советник руководителя Офиса Президента Украины (вне штата), Заривна Дарья Александровна - советник руководителя Офиса Президента Украины (вне штата), Дячук Дмитрий Дмитриевич - советник руководителя Офиса Президента Украины (вне штата), Кипер Олег Александрович - советник руководителя Офиса Президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

Пашинная Лилия Васильевна - штатный советник руководителя Офиса Президента Украины. В 2014-2018 годах являлась помощником депутата Верховной Рады 8-го созыва Олега Лаврика. В 2016-2018 годах была главным консультантом Секретариата депутатской фракции "Объединение "Самопомощь" в парламенте. В 2019-2020 годах руководила патронатной службы министра развития общин и территорий Украины.

Карандеев Ростислав Владимирович - штатный советник руководителя Офиса Президента Украины. В 1995 году начал работу в Киевской городской государственной администарции (КГГА). В 1996 году руководил пресс-службой КГГА. В 1998-2001 годах - заместитель председателя Харьковской райгосадминистрации г. Киева. С 2001 года - зампредседателя Днепровской РГА г. Киева. Депутат Киевского городского совета 2, 3 и 4 созывов. С 2001 года - председатель Комитета молодежных и детских общественных организаций г. Киева, также возглавлял партию "Молодая Украина". 2006 год - директор департамента физической культуры Министерства по делам семьи, молодежи и спорта. 2007 год - советник министра по делам семьи, молодежи и спорта по вопросам Евро-2012. В 2008-2010 годах - заминистра по делам семьи, молодежи и спорта. Вице-президент Федерации уличного баскетбола Украины. В 2010-2014 годах - председатель совета Фонда гуманитарных программ Киева. В 2014-2015 годах - советник министра культуры. В 2015-2016 - заминистра культуры, а с 29 апреля 2016 года по 26 февраля 2020 года - замминистра культуры - руководитель аппарата.

Бойчук Леся Владимировна - помощник руководителя Офиса Президента Украины. С 2017 по 2020 год - Главный специалист экспертной группы нормопроектирования и юридического сопровождения директората ископаемых видов топлива Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Лущай Анна Сергеевна - помощник руководителя Офиса Президента Украины. В 2014-2018 годах являлась помощником депутата Верховной Рады 8-го созыва Остапа Семерака (фракция "Народный фронт"). В 2019 году являлась ведущим специалистом общего отдела аппарата Киевской областной государственной администрации.

Пашенюк Наталья Степановна - помощник руководителя Офиса Президента Украины. Частный нотариус и адвокат, состоящий на учете в Совете адвокатов Киевской области. В 2018 году претендовала на должность главспеца отдела обеспечения работы директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Ее муж Юрий Тыркус в 2018 году являлся завотделом обеспечения взаимодействия департамента оперативного обеспечения Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации Президента Украины.

Перман Сергей Александрович - помощник руководителя Офиса Президента Украины. Бывший украинский продюсер. В 2019 году был директором Национального дворца искусств "Украина" (Киев) и внештатным консультантом супруги Президента Елены Зеленской.

Также Офис Президента сообщил, что у заместителей руководителя ОП 6 внештатных советников, а именно:

Родин Владимир Николаевич - советник первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины (вне штата);

Слюсарев Вадим Алексеевич - советник первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины (вне штата);

Конохов Сергей Викторович - советник заместителя руководителя Офиса Президента Украины (вне штата);

Богуцкий Юрий Петрович - советник заместителя руководителя Офиса Президента Украины (вне штата);

Кречетов Максим Геннадьевич - советник заместителя руководителя Офиса Президента Украины (вне штата);

Каминский Вадим Владимирович - советник заместителя руководителя Офиса Президента Украины (вне штата).

Кроме того, в ответе ОП уточнили, что у Владимира Зеленского 1 штатный советник, 4 внештатных советника и 1 первый помощник Президента.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование по факту распространения депутатом Рады Гео Леросом (фракция "Слуга народа") видеозаписи с участием лица, похожего на брата главы ОП Ермака.

В тот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала расследование о возможном оказании незаконного влияния брата руководителя ОП Андрея Ермака Дениса Ермака при назначении лиц на государственные должности.

29 марта народный депутат Лерос попросил Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверить информацию в видеозаписях с участием брата Ермака.

Ермак задекларировал 255,9 тыс. гривен дохода за 2019 год.

12 февраля Зеленский назначил руководителем ОП Андрея Ермака вместо Андрея Богдана. Ермак работал помощником Зеленского с 21 мая 2019 года.