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22 июня 2020, понедельник, 17:12 27
Экономика 2020-06-22T18:15:01+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" повысил цены на газ для промпотребителей на 8,7-9,7% на июль

"Нефтегаз" повысил цены на газ для промпотребителей на 8,7-9,7% на июль

Елена Новикова
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Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" повысила на июль цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 8,7-9,7% до 3 570-4 150,8 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты, в то время, как "Нефтегаз" снизил цену для населения на газ почти на 6% на июнь.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты установлена на уровне 3 570 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 4 150,8 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 4 150,8 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на 21,4% на май

Ранее "Нефтегаз" снизил на март цены для промпотребителей.

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