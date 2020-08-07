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07 августа 2020, пятница, 14:20 337
Общество 2020-08-07T14:22:07+03:00
Українські Новини
Препятствовали проверкам. Concert.ua оштрафовали на 717,7 тыс. гривен

Препятствовали проверкам. Concert.ua оштрафовали на 717,7 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Штраф, Проверка, Госпродпотребслужба, Concert.ua
Concert.ua. Фото: Facebook/Concert.ua
Concert.ua. Фото: Facebook/Concert.ua

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей оштрафовала сервис по продаже билетов Concert.ua на 717,7 тыс. гривен за препятствование проверкам.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, передают Українськi Новини.

"Главным управлением Госпродпотребслужбы в Киеве были вынесены постановления о наложении на ООО "Концерт Юа" взысканий, предусмотренных статьей 23 закона Украины "О защите прав потребителей", на общую сумму 717 716 гривен 94 копеек", - сказано в нем.

Отмечается, что были зафиксированы многочисленные обращения от потребителей относительно отказа Concert.ua возвращать средства за приобретенные билеты на концерты, которые не состоялись.

Для решения данной проблемы специалисты управления осуществляли неоднократные выезды с целью осуществления проверок компании.

Однако представители Concert.ua создавали препятствия специалистам при проведении внеплановых мероприятий государственного надзора, хотя были ознакомлены с целями и характером проверок.

Должностным лицам Госпродпотребслужбы не были представлены документы, объяснения, справки, сведения и материалы по вопросам, возникающим во время проверки.

Таким образом, Concert.ua нарушил требования законодательства.

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