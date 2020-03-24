Metallica на время карантина будет бесплатно транслировать свои концерты

Рок-группа Metallica на время карантина будет бесплатно транслировать каждый понедельник свои концерты в то время, как многие сервисы предлагают бесплатно посетить, театры, выставки, музеи онлайн.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице группы.

"Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как посмотрите всю библиотеку? Представляем нашу новую серию концертов: #MetallicaMondays, которая дебютирует сегодня вечером на нашем канале YouTube и в Facebook бесплатно!" - говорится в сообщении.

Группа начала серию трансляций с концерта "Metallica: Live at Slane Castle - 8 июня 2019 года".

"Сегодня вечером мы начинаем первое шоу в нашей серии #MetallicaMondays! Вы можете настроиться прямо здесь в 8 вечера по восточному поясному времени, чтобы посмотреть полное выступление Metallica: Live at Slane Castle - 8 июня 2019 года", - говорится в подписи к трансляции концерта.

https://www.youtube.com/watch?v=__p5kPl50rg" frameborder="0" allowfullscreen>

Музыканты извинились за отмененные концерты и призвали останваться дома и с безопасной дистанции наслаждаться живою музыкой.

"В то время как мы все делаем свое дело и сидим дома, нам не хватает живой музыки, так как насчет того, чтобы погрузиться в несколько наших любимых шоу на социально ответственной дистанции?" - говорится в сообщении на сайте группы.

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