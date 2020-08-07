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  • В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс., — "Опора"
07 августа 2020, пятница, 13:45 757
Политика 2020-08-07T15:15:02+03:00
Українські Новини
В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс., — "Опора"

В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс., — "Опора"

Валерия Драгомирова
Реклама, Facebook, Опора, Реклама в Facebook
Facebook. Фото: pixabay
Facebook. Фото: pixabay

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко потратил 15,3 тыс. долларов на рекламу в социальной сети Facebook, сотрудники которой могут работать из дома еще год

Об этом говорится в сообщении на сайте гражданской сети "Опора" по итогам анализа политрекламы в Facebook в июле 2020, передают Українські Новини.

"В июле наиболее щедрым рекламодателем стал народный депутат, председатель Киевской организации партии "Слуга народа" Николай Тищенко. С этой страницы в июле транслировалось 72 рекламных объявления политического содержания, которые стоили заказчику 15 310 американских долларов. За время мониторинга "Опоры" - это самое большое вложение в рекламу за месяц", - написано в нем.

2 место по инвестициям в рекламу занимает страница Владимира Гройсмана, в этом месяце он заплатил 8,2 тыс. долларов за трансляцию 99 рекламных объявлений, а 3 место - "Партия Шария", которая вложила в рекламу 75 постов 6,7 тыс. долларов.

Всего 6 рекламных объявлений опубликовала страница "ПолитПост", заплатив за них 5,4 тыс. долларов, страница телевизионного политического шоу "Шустер LIVE" в июле в рекламу видео-фрагментов с выступлениями украинских политиков, чиновников, общественных деятелей и экспертов вложила 5,2 тыс. долларов, за это время транслировалось 42 их объявления.

Заказчик рекламных политических постов - издание "Лица" - заплатил 5,1 тыс. долларов за трансляцию 136 объявлений страницы днепропетровской интернет-газеты "Лица", а в 13 рекламных объявлений депутат Рады и бывший Президент Петр Порошенко инвестировал 3,9 тыс. долларов.

Страница политсилы "Европейская Солидарность" инвестировала в показы 44 постов страницы "Европейская Солидарность - Киев" 3,2 тыс. долларов, почти такую же сумму инвестировала в рекламу страница "Городок", политсила "Слуга народа" потратила в июле 3,1 тыс. долларов на рекламу своих постов.

Согласно сообщению, в июле большинство рекламных объявлений таргетировались на большие аудитории пользователей - более 100 тыс. пользователей, самый распространенный выбор рекламодателей - аудитория в 100-500 тыс. пользователей (2 419 объявлений), и более 1 млн пользователей (2 383 объявления).

Большинство рекламодателей при определении географических настроек показов политической рекламы отдавали предпочтение трем регионам: Днепропетровская область (17,6%), Киев (14,6%), Львовская область (9,1%).

В июле в открытую библиотеку политической рекламы попали 10,8 тыс. рекламных постов.

Как сообщали Українські Новини, Facebook удалил десятки аккаунтов, занимавшихся политической пропагандой. 


Ранее Трамп использовал в своей рекламе фото украинского Майдана для иллюстрации "хаоса". 

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