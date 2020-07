Трамп использовал в своей рекламе фото украинского Майдана для иллюстрации "хаоса"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп для рекламы предвыборной кампании использовал фото с Майдана для иллюстрации хаоса и беспорядка. Как передает "Европейская правда", на рекламу обратили внимание американские пользователи Twitter, заметив, что одна из фотографий сделана не в США.

Так, на картинке со слоганом "Общественная безопасность или хаос и насилие" с одной стороны размещено фото Дональда Трампа, с другой - фото событий Революции достоинства, сделанное 18 февраля 2014 года, на котором протестующие пытаются вырвать дубинку у правоохранителя.

Скриншот: Европейская правда

Сообщение в рекламе адресованное от имени сообщества Evangelicals for Trump, но оно является частью кампании за переизбрание Трампа и можно видеть, что реклама оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Некорректное использование изображения заметили также в США, где оно вызвало бурную реакцию американских СМИ. Те, в частности, цитируют фотографа Мстислава Чернова, который подтверждает, что это его снимок и он был использован некорректно.

Пост с рекламой после критики в американских медиа удалили из рекламной ротации.

Как сообщали Українські Новини, Трамп, по словам Болтона, неоднократно расстраивался, что украинский вопрос в целом и в частности захват Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе осенью 2018 мешали ему достичь соглашения с Владимиром Путиным.