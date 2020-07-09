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09 июля 2020, четверг, 16:49 85
Общество 2020-07-09T16:50:53+03:00
Українські Новини
Facebook удалил десятки аккаунтов, занимавшихся политической пропагандой

Facebook удалил десятки аккаунтов, занимавшихся политической пропагандой

Кира Молчанова
Политагитация, Facebook, Instagram, аккаунт, заблокировали, Блокировка аккаунта
Соцсеть Facebook. Фото: GreyLib
Соцсеть Facebook. Фото: GreyLib

Социальная сеть Facebook заблокировал 72 аккаунта, 35 страниц данной сети и 13 аккаунтов Instagram за политическую пропаганду на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы удалили 72 учетные записи Facebook, 35 страниц и 13 учетных записей Instagram, которые были причастны к скоординированному недостоверному поведению в Украине. Эта сеть ориентирована на отечественную аудиторию", - говорится в нем.

Отмечается, что люди, стоящие за этой деятельностью, использовали поддельные учетные записи для создания фиктивных персон, публикаций в группах и на страницах, для комментирования их собственного контента, уклонения от принудительного управления страницами.

Некоторые учетные записи этой сети также были удалены за разжигание ненависти.

Эта сеть была особенно активной во время президентских и парламентских выборов 2019 года в Украине.

У некоторых из этих учетных записей были изменены имена с течением времени.

Администраторы страниц и владельцы аккаунтов публиковали политические мемы, сатиры и другой контент, в том числе о Крыме, Организации Североатлантического договора (НАТО), экономической политике в Украине, внутренней политике, выборах, критике и поддержке различных кандидатов, в том числе Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

Facebook определил эту деятельность в результате внутреннего расследования как скоординированное недостоверное поведение в Украине.

Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свои личности и координацию, расследование связало эту деятельность с рекламным агентством в Украине Postmen DA.

В сообщении также отмечается, что в общей сложности у этих аккаунтов насчитывалось около 766 тыс. подписчиков.

На рекламу было потрачено около 1,93 млн. долларов.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале 2020 года Facebook закрыл 78 аккаунтов, 11 страниц, 29 групп, а также 4 аккаунта в Instagram антиукраинского направления.

Социальная сеть Facebook запустила свою программу по фактчекингу контента для украинского сегмента. Искать фейки в соцсети украинские организации StopFake и VoxCheck.

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